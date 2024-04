EH Bildu lograría en las próximas elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril entre el 34,2 y el 35,1% de los votos y superaría ligeramente al PNV, que obtendría entre el 32,6 y el 33,5% de los sufragios. Por tanto, la diferencia entre ambas formaciones nacionalistas, que se disputan la hegemonía política en Euskadi, sería de décimas, aunque la lista encabezada por Pello Otxandiano daría el sorpasso en voto a la candidatura liderada por Imanol Pradales.

El CIS ha realizado la encuesta 'Campaña de las elecciones autonómicas del País Vasco', realizada del 18 al 22 de marzo con 4.998 entrevistas, que refleja también que el PSE-EE se consolidaría como tercera fuerza con entre el 13,3 y el 14,1% de las papeletas. Le seguiría el PP, que pasaría a ser cuarta fuerza del Parlamento Vasco, con entre el 6,7 y el 7% de los sugragios.

Elkarrekin Podemos, que antes aventajaba en votos a los populares, aunque con la suma de Ezker Anitza-IU, en esta ocasión conseguiría entre 3,1 y 3,2% de los votos, pero esta vez se presenta la formación morada sin IU y con Alianza Verde.

Por su Parte, Sumar, que se presenta por primera vez como coalición a estos próximos comicios --con la concurrencia de Sumar Mugimendua, Ezker Anitza, Equo Berdeak y Más Euskadi-Euskadi Eraiki--, obtendría un porcentaje de entre el 3,1% y el 3,6%, y Vox entre 2,7% y 3%.

Diferencias con las de 2020

La subida más importante, según el CIS, la experimentaría EH Bildu, que hace cuatro años logró un 27,6% de los sufragios. Ahora podría conseguir entre seis y siete puntos y medio más, ya que el sondeo le da un porcentaje de entre el 34,2 y el 35,1. Por su parte, el PNV vería reducidos sus apoyos entre cinco o seis puntos, al prever la encuesta que, en esta ocasión, sumaría como poco un 32,6% y como mucho el 33,5%.

Los socialistas, que en 2020, lograron el 13,52% de los sufragios, obtendría un resultado similar con una variación de décimas arriba o abajo, ya que el CIS le otorga un porcentaje del 13,3% y el 14,1% de las papeletas.

Lo mismo ocurriría con el PP, que se coloca en cuarto lugar, pero gracias a la pérdida de votos de Elkarrekin Podemos, que hace cuatro años le superó en sufragios, pero empataron a seis escaños.

Los populares, que en estas elecciones no se presentan con Ciudadanos, como ocurrió en las anteriores, logró un 6,71% en las pasadas autonómicas y ahora conseguiría entre el 6,7% y el 7%.

Elkarrekin Podemos, que en 2020 recabó el respaldo del 7,97% del electorado, perdería casi cinco puntos, al atribuirle la encuesta un porcentaje de entre 3,1 y 3,2% de los votos. De forma clara, les penaliza la división en ese espacio de izquierda confederal, ya que Sumar, que se presenta por primera vez, lograría entre el 3,1% y el 3,6%.

Por su parte, Vox podría incrementar hasta un punto su porcentaje de papeletas, ya que hace cuatro años obtuvo un 1,94%, y ahora podría conseguir entre un 2,7% o 3%.

VALORACIÓN DE CANDIDATOS

En la valoración de candidatos a la presidencia del Ejecutivo Vasco aprueban solo dos, si bien el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, es el mejor valorado por los encuestados, con 5,51 puntos sobre 10, seguido del candidato del PNV, Imanol Pradales, con un 5,47. En tercera posición se sitúa el socialista Eneko Andueza, con un 4,70, seguido de la candidata de Podemos, Miren Gorratxategi, con un 4,41.

La candidata a lehendakari de Sumar, Alba García, obtiene una puntuación de 3,93 y el popular Javier de Ándrés un 2,79. La nota más baja es para la candidata de Vox Amaia Martínez, un 1,96.

El candidato que los vascos creen que más se preocupa por los problemas de Euskadi es Pello Otxandiano, con un 25,7%, seguido de Pradales con el 24,8% y Andueza con un 5%. Les siguen Miren Gorrotxategi (2,5%), Javier de Andrés (2,2%), Alba García (1,3%) y Amaia Martínez (1,0%).

El 28,2% quiere que Imanol Pradales sea el lehendakari del País Vasco tras las elecciones autonómicas, mientras un 26,8% desea que lo sea Otxandiano y un 8,9% el candidato del PSE, Eneko Andueza. Un 4% se decanta por Javier de Andrés (PP), el 2,8% por la candidata de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, un 1,8% por Alba García, y un 1,7% por la aspirante de VOX, Amaia Martínez.

INTERÉS EN LAS ELECCIONES

Por otro lado, la encuesta del CIS refleja que el 42,7% de los vascos asegura estar siguiendo con mucho o bastante interés las noticias y temas relacionados con las próximas elecciones autonómicas, mientras que un 56,6% afirma tener poco o ningún interés sobre el tema.

Para un 28,9% de los encuestados EH Bildu es la candidatura que está planteando asuntos de más interés para Euskadi y para otro 25,1% es el PNV. A distancia se sitúan PSE-EE (7,8%), PP (2,3%), Elkarrekin Podemos-Alianza Verde (1,5%), Vox (1%) y Sumar (0,9%). El 14,7% de los vascos, sin embargo, señala que ninguno de los partidos y coaliciones.

En la misma línea, las respuestas sobre quién plantea asuntos de interés personal ascienden al 26,5% para EH Bildu y al 21,1% para el PNV, mientras que un 18,5% indica que ninguna de las candidaturas que se presentan. El 7,5% cita al PSE y el resto de partidos se sitúa por debajo del 4% de las menciones.

GENERALES

La encuesta del CIS también ha preguntado a los ciudadanos a qué partido votarían en caso de celebrarse ahora las elecciones generales. El PSOE sería apoyado por el mayor porcentaje (un 24,5% del total), seguido de EH Bildu, al que apoyaría el 17,3% y PNV (16,0%). El PP recibiría el voto del 9,3%, Sumar el del 6,7% y Elkarrekin Podemos el del 3,1%. Solo un 2,9% asegura que votaría a Vox.

El 76,1% de los encuestados afirma que acudirá con toda seguridad a votar el 21 de abril y un 5% sabe seguro que no lo hará. Un 11,6% cree que posiblemente irá a votar, un 2,0% posiblemente no acudirá al colegio electoral y el 4,8% no sabe realmente qué decidirá llegado el momento.

El 22% de los encuestados se situaría, en un espacio definido como «lo más a la izquierda» y un 3,6% «lo más a la derecha». En una franja intermedia, se situaría el 16,3% de los vascos.