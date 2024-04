La investigación biomédica clama contra el "bloqueo" del nuevo convenio: "Sin ciencia no hay futuro"

Centenares de trabajadores de las Fundaciones de Investigación Biomédica (FIB) del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se han concentrado este miércoles a las puertas de dos hospitales públicos de la región para denuncia el «bloqueo» por parte de la Comunidad de Madrid a la negociación del convenio colectivo del sector y recordar que sin investigación no hay salud.

En declaraciones a Europa Press, Juan Ángel Fresno, responsable de Investigación de la Federación de Sanidad de CC.OO. de Madrid, ha reclamado a la Consejería de Sanidad, que es de la que dependen las fundaciones de investigación, que «tome cartas en el asunto» y desbloquee de una vez la negociación del convenio colectivo e invierta en investigación.

«Madrid presume de ser la potencia económica de España y estamos a la cola de inversión en investigación en general y de investigación sanitaria en particular. Tenemos una diferencia con el País Vasco, que tiene un tercio de población. Ellos invierten el doble de lo que invierte la Comunidad de Madrid para tan solo cinco fundaciones, y en Madrid hay trece, y en Cataluña, que tiene un tamaño similar, es diez veces la que hace la Comunidad de Madrid», ha explicado.

En este marco, varios centenares de profesionales se han concretado en los hospitales Ramón y Cajal y Puerta de Hierro, convocados por CC.OO, tras pancartas en las que se recordaba al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que «sin ciencia no hay futuro para la Sanidad Pública» y que «Investigar = Curar».

Reivindicaciones como la equiparación laboral o la carrera profesional se han mezclado en las pancartas con denuncias por la precarización de la ciencia en la región y el bloqueo del convenio colectivo y la negativa a reconocer la antigüedad de los profesionales.

«Después de casi un año y medio de negociación, en el que hemos ido avanzando en la negociación del texto, hemos llegado a un punto en el que las direcciones de las fundaciones han bloqueado la negociación en la parte más importante que es la correspondiente a retribuciones y desarrollo de carrera profesional», ha explicado a Europa Press el responsable del sindicato.

Tal y como obliga la ley

En concreto, el sindicato, mayoritario en la totalidad de las fundaciones y en la mesa negociadora, denuncia la «falta de voluntad» de las direcciones de las FIB para reconocer la antigüedad de los cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras de las 13 fundaciones que hay en Madrid y exige acordar un modelo de carrera profesional equivalente al del resto de estamentos del Servicio Madrileño de Salud, «tal y como obliga la Ley de Investigación Biomédica».

La obligación de incorporar la carrera profesional y establecer unas remuneraciones equivalentes a las del personal del Sermas está expresamente incluida en el artículo 85 de la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica, desde su modificación en 2022, cuya actual redacción salió adelante con el apoyo del PP durante el trámite de la Ley en el Congreso de los Diputados.

En otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia o la Comunidad Valenciana, se han tomado medidas que implantan la obligada equiparación salarial, tanto para personal investigador como para personal técnico y de gestión, con inicio de sus efectos económicos el 1 de enero de 2024.

«Tanto las retribuciones como la carrera profesional vienen mandatadas por el artículo 85 de la Ley de Investigación Biomédica, de manera que lo único que tenemos que hacer es desarrollar la ley en el marco del convenio colectivo», ha recalcado Fresno, investigador del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz -IdiPAZ-.

Las plantillas de estos centros desarrollan su labor en hospitales y centros de salud de Atención Primaria, gestionando los ensayos clínicos de nuevos tratamientos que se desarrollan con pacientes de la sanidad pública. En este marco, han recalcado que estos profesionales garantizan la investigación biomédica en hospitales y Atención Primaria y tienen abiertas varias líneas de investigación clínica y básica «punteras en Europa».

Todo ello obteniendo «importantes resultados en investigación de todo el espectro de enfermedades» y «avanzando en I+D+i, consiguiendo un gran número de patentes y mejorando la calidad asistencial de todos los pacientes de la sanidad pública».

Apoyo de más madrid

En este sentido, se ha reclamado a la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute a hacer «una apuesta decidida, a nivel político y a nivel presupuestario» por la investigación sanitaria y sus plantillas «que permita el desarrollo de una carrera profesional digna para los profesionales de la investigación sanitaria pública».

A la concentración frente al Hospital Ramón y Cajal, la más numerosa con unas 200 personas, se ha sumado la líder de Más Madrid en la Comunidad, Manuela Bergerot, para trasladar el apoyo del principal partido de la oposición a estas reivindicaciones.

«La señora Ayuso --en referencia a la presidenta regional-- no está aquí, no está para gestionar los problemas de la Comunidad de Madrid, no está siendo presidenta porque ella ha elegido, en vez de ser presidenta, hacer de abogada defensora de un defraudador confeso», ha señalado.

En la misma línea, ha recriminado a la máxima responsable del Gobierno regional no estar resolviendo «los problemas y todos los conflictos laborales» que hay en la región, «con los docentes que están saliendo a las calles para defender la educación pública madrileña» o no estar gestionando «las viviendas que acaba de entregar, tarde y mal, del Plan Vive en Alcorcón».

Asimismo, desde Más Madrid han reclamado un Plan de Ciencia en la Comunidad, «la tercera comunidad en inversión a la cola de España». En este sentido, la formación propone una oficina que relacione las distintas investigaciones científicas que se hacen en la Comunidad de Madrid y un incremento presupuestario que permita llegar al menos a un 3% para el 2030.

«Escasamente se llega al 1,2% actualmente y dentro de eso la investigación biomédica es la que está más orillada, la que tiene menos inversión», ha indicado Alicia Torija López, diputada de Más Madrid y responsable de Ciencia.

Comisión negociadora

Por su lado, desde la Consejería de Sanidad se está trabajando «intensamente» en el marco de la comisión negociadora que se ha constituido para abordar el nuevo convenio colectivo en la búsqueda de soluciones que «permitan superar las discrepancias entre la representación de las Fundaciones y la de sus trabajadores».

Fuentes del departamento que dirige Fátima Matute han recalcado a Europa Press el objetivo de «alcanzar un acuerdo lo antes posible en la mayoría de los aspectos de índole laboral y profesional» que permita desbloquear la situación.

En este sentido, han recordado que «a priori» sí hay consenso «en muchos de estos aspectos». «Desde las Consejerías de Sanidad y de Hacienda seguimos trabajando para resolver esta situación de manera satisfactoria para todas las partes», han incidido las mismas fuentes.