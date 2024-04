La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha sostenido este miércoles que «es más que evidente» que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, «tiene miedo a que se sepa la verdad» respecto a la «macrocausa» que afecta a «todas sus consejerías», a tenor de lo que se está «descubriendo» de la mano de la oposición socialista.

Así lo ha venido a defender la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha vuelto a criticar que el PP-A se haya posicionado en contra de apoyar la creación de la comisión de investigación que ha solicitado el PSOE-A en la Cámara andaluza sobre la contratación de emergencia por parte de la Consejería de Salud durante la pandemia de Covid-19, que será objeto de debate este jueves en el Pleno.

Ángeles Férriz ha manifestado que sólo por el «miedo» que tiene Moreno «se puede explicar» que el dirigente 'popular' «tenga tanto entusiasmo y tanta ilusión con las comisiones de investigación del Senado y del Congreso y tan poquito interés», en cambio, en relación a la del Parlamento andaluz que ha solicitado el Grupo Socialista y que el PP-A «va a boicotear y a vetar», para que no se sepa «la verdad del destino de 250 millones de dinero público que ha ido a la sanidad privada» desde la Junta, según ha denunciado.

Al hilo, Férriz ha aludido a las movilizaciones del pasado domingo en las que «miles de andaluces» salieron a las calles «a decir que la salud es un derecho y que la sanidad no se vende», mientras que la consejera de Salud, Catalina García (PP-A), dice «que la sanidad (andaluza) funciona mejor que nunca», según ha criticado la portavoz socialista.

En esa línea, la representante del PSOE-A se ha preguntado si «cabe mayor insulto y tomadura de pelo» que «decir» desde el Gobierno andaluz que la sanidad andaluza cuenta con «la plantilla mejor pagada de profesionales cuando el año pasado se fueron 517 médicos y 1.300 enfermeras de Andalucía».

"antes o después, todo se va a saber"

Ángeles Férriz ha advertido al Gobierno andaluz de que, «antes o después, todo se va a saber», y «si no se sabe en la comisión de investigación» que ha pedido el Grupo Socialista, «se sabrá en los tribunales», porque «el tiempo es el mejor aliado de la verdad», y «en Andalucía se va a saber todo lo que este Gobierno ha hecho, el sistema que ha montado para favorecer los pelotazos en todas las consejerías».

Al hilo, ha aludido al caso del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán y su fichaje en la aseguradora privada Asisa, y a la «broma de mal gusto» de que se hagan «incompatibilidades a la carta o en diferido a los altos cargos de la Junta de Andalucía», según ha criticado Ángeles Férriz, quien también ha manifestado que la consejera de Salud ha cumplido «perfectamente bien» con el encargo que le habría hecho Moreno de «destrozar la sanidad pública y hacer negocio con la privada».

«Por eso no la van a cesar y por eso no va a dimitir; al contrario, la premiarán», ha augurado la portavoz parlamentaria socialista, quien también se ha referido a otros casos como el del director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malia, del que la Oficina Andaluza Antifraude concluyó que había incumplido la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía, y el de los «contratos» que por parte de la Consejería de Fomento se suscribieron «con empresas fantasma que no tenían trabajadores ni teléfono ni registro».

De igual modo, Férriz ha criticado los «pelotazos en patrocinios que están afectando a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte», y los casos de presuntos conflictos de intereses que el PSOE-A ha denunciado a la Oficina Andaluza Antifraude en torno a directivos de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

Así las cosas, la representante socialista ha considerado que «es normal» que Juanma Moreno «tenga miedo» por «lo que estamos descubriendo día a día en esta macrocausa que tiene abierta en todas sus consejerías», ya que, «sea donde sea donde miremos, nos encontramos con el mismo sistema que está montado para favorecer todas estas irregularidades e ilegalidades que al final se acaban sabiendo».

Por eso, la portavoz del Grupo Socialista ha emplazado a Moreno a que, «si de verdad no tiene nada que esconder» y en su Gobierno «todo está bien» y «no hay ninguna irregularidad», el PP-A vote a favor de la referida comisión de investigación en el Parlamento andaluz y permita que «los andaluces sepan lo que está pasando» y «dónde ha ido hasta el último euro de dinero público, porque, si no se sabe en sede parlamentaria, se sabrá en los tribunales, pero se sabrá», ha concluido aseverando Ángeles Férriz.