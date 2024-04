Arranca la comisión de investigación del sector público que la oposición tacha de "circo" en medio del juicio a Zaplana

Les Corts han constituido este miércoles la primera comisión de investigación de la XI Legislatura: la propuesta por los socios del Consell (PP-Vox) para indagar en las «irregularidades» en el sector público instrumental de la Generalitat durante los ocho años de gobierno del Botànic.

Antes de la sesión constitutiva, los grupos de la oposición han advertido que esta comisión puede acabar convertida en un «circo», por limitarse a los años del Botànic y no investigar la etapa previa de gobiernos del PP, algo que ven todavía más necesario en la semana del juicio al 'expresident' Eduardo Zaplana por el caso Erial.

Los integrantes de la comisión han escogido por mayoría a Mª Carmen Contelles (PP) como presidenta, a Joaquín Alés (Vox) como vicepresidente y a Sonia Borruey (PSPV) como secretaria

Contelles ha explicado que en breve establecerán el plan de trabajo de la comisión con la intención de que sus sesiones se sucedan de forma «fluida». PP y Vox establecieron, gracias a su mayoría, que la comisión se limitará a investigar el sector público entre 2016 y 2023, las dos legislaturas 'botánicas'.

Esto es algo que han vuelto a criticar PSPV y Compromís. El portavoz adjunto socialista Toni Gaspar ha lamentado que «el PP no tiene intención de hablar de presente o futuro» y no quiere investigar un pasado que ha acabado en los tribunales.

Por tanto, ha augurado que la comisión «tiene toda la pinta de convertirse en un circo» cuando ha recordado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo que era necesario «subir el nivel» en Les Corts. En cualquier caso, ha garantizado que el PSPV participará «seriamente» y responderá lo que haya que responder.

Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís y exvicepresidenta del Consell, ha advertido que es «incongruente» que «el PP no quiera mirar atrás» a sus años de gestión, algo que ve más necesario «en una semana en la que está declarando Zaplana».

«Es un estudio no histórico, sino partidista y propagandístico», ha aseverado, y ha garantizado que su grupo está «tranquilo» con su gestión del sector público durante el Botànic y está a favor de aportar «luz y taquígrafos».

Por su parte, el diputado del PP Fernando Pastor ha afirmado que «la oposición no ha entendido nada» porque, según ha remarcado, «esta comisión no va contra nada ni contra nadie, sino a favor de que no vuelva a ocurrir el desmadre en el uso y abuso del dinero público».

El 'popular' ha asegurado que el Botànic convirtió en «práctica habitual» la ineficiencia, el malgasto y la deuda desmesurada en el sector público, además de subrayar que es algo constatado por la Intervención de la Generalitat y por la Sindicatura de Comptes.

Y Mª Teresa Ramirez (Vox) ha defendido que los valencianos tienen derecho a saber en qué se invirtió su dinero y la comisión responde al «compromiso de transparencia». Dicho esto, ha sostenido que no cree que «lo importante sean las fechas» a las que se remonta la comisión.