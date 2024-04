Samper avanza una nueva línea de ayudas para los jóvenes agricultores de Aragón "con el dinero que logre habilitar"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha adelantado la puesta en marcha de una línea de ayudas a los jóvenes profesionales del sector primario «con el dinero que logre habilitar» de una negociación que ha comenzado a mantener con el Departamento de Hacienda del Ejecutivo aragonés.

Así lo ha anunciado Samper en declaración a los medios de comunicación en un descanso de la reunión que ha mantenidos con las organizaciones agrarias en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Samper ha indicado que, en la actualidad, no está cifrada la cuantía que se van a destinar a estas nuevas ayudas dirigidas a los jóvenes agricultores y ganaderos aragoneses debido a que el presupuesto de su departamento esta cerrado.

«Habilitar una línea de actuación de ayuda a los jóvenes es porque nos importa y mucho. Estamos para solucionar y abordar temas que afectan a agricultura y a la ganadería de Aragón», ha aseverado el consejero.

En este sentido, ha concretado que, del «dinero que logremos habilitar», se distribuirá de común acuerdo con las organizaciones agrarias debido a que el objetivo es que vaya dirigido «a aquellos que más lo necesitan».

No obstante, ha señalado que «en la mente» tiene una cifra total de las ayudas y que «puede haber algún principio de acuerdo» con Hacienda, «pero mientras eso no esté cerrado, no puedo adelantar la cuantía».

Ejecución de la pac

Sobre la ejecución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), ha detallado que el Gobierno de Aragón ha ejecutado y pagado el 72 por ciento, situando a la Comunidad Autónoma en la media nacional. Además, ha puntualizado que el Ejecutivo autonómico de PP-VOX está 4 puntos por encima en los pagos medios, con respecto a la media española, de estas ayudas europeas.

En este punto, ha adelantado que solicitará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que se pueda aumentar hasta el 31 de mayo la entrega de documentación de expedientes de la PAC por parte de los profesionales del campo. «Estamos diciendo que no vamos a poder ir más allá del 31 de mayo, pero la propuesta que vamos a trasladar al MAPA es al 31 de mayo», ha insistido Samper.

Otro de los temas que han tratado en la reunión, según el consejero de Agricultura, con las organizaciones agrarias son la implantación de los seguros en el campo aragonés. «Son fundamentales, ha habido una implementación sustancial durante la campaña de este año», ha enfatizado.

Segunda comunidad con más seguros agrarios

En esta línea, ha destacado que Aragón es la segunda comunidad autónoma que más tierras agrarias y ganaderas tiene aseguradas. «Hemos pasado a Castilla y León, no en términos absolutos sino en términos relativos, y somos la segunda detrás de Valencia», ha asegurado.

A su juicio, se necesita contemplar la universalización de los seguros agrarios debido a que el dinero público es limitado y considera que las administraciones públicas no pueden afrontar los gastos que ocasionan «acontecimientos extraordinarios» como grandes nevadas o crecidas de ríos, entre otras afecciones meteorológicas.

«No podemos estar pensando que con el dinero público vamos a llegar a todo, eso lo tienen que corregir los seguros», ha apostillado Samper que ha apuntado que las administraciones públicas tienen que estar colaborando con las aseguradoras.

Del mismo modo, ha considerado que el MAPA tiene que estar la misma línea de trabajo con los seguros, «mientras no nos sentemos coralmente para abordarlos conjuntamente, será tirarnos peladillas unos a otros».

Ayudas directas

En cuanto la petición de las organizaciones agrarias sobre mayor celeridad de las ayudas directas, ha dicho que el modelo que se utiliza en el Gobierno de Aragón ha sido calificado de «extraordinario» por el MAPA utilizando el sistema aragonés en las ayudas extraordinarias a la sequía, a través de una línea ICO-SAECA.

Ángel Samper ha acusado al Ministerio de Agricultura de «la tardanza absoluta» que están teniendo en la aprobación de los expedientes de los agricultores y ganaderos que solicitan esté crédito agrario.

En detalle, ha informado de que el Gobierno aragonés ha logrado el 60 por ciento de la ayuda extraordinaria a la sequía «que había para toda España». «En torno a 40 millones del MAPA vienen a Aragón directamente al bolsillo del agricultor desde el momento que se aprueba el crédito», ha manifestado el consejero indicado que con esta «fórmula mágica» se van a inyectar en la Comunidad Autonóma más de 300 millones de euros.

Cadena alimentaria

Por otro lado, ha resaltado que a va nombrar un director en cada dirección provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación para crear una estructura «más especializada» sobre la cadena alimentaria.

«No queremos poner en marcha una cadena alimentaria que castigue al productor, que hasta ahora no se le ha tenido en cuenta como en las medidas del Pacto Verde Europeo», ha recriminado Ángel Samper.

De esta forma, ha realzado que «los pilares» de la Comunidad Autónoma vienen de la agroindustria y la agroalimentación. «Me gustaría trasladar a los aragoneses que la apuesta por la alimentación y por la agroindustria en Aragón es capital», ha asentado.

También, ha criticado la petición de «algunas organizaciones agrarias» para que él esté presente en las mesas de trabajo debido a que los directores generales que ha nombrado «son los mejores en cada uno de sus puestos y tienen el encargo de ir».

Del mismo modo, ha afirmado que los directores generales están para resolver «esos problemas» que surgen en las mesas de trabajo. «La insatisfacción por parte de las organizaciones es legítima que esté, lo que no es legítimo es que se hagan, que se meta la parte política por delante», ha lamentado.

Preguntado sobre si cree que estas medidas detendrán las manifestaciones y las concentraciones del sector primario, ha declarado que no es normal que antes de celebrarse mesas de trabajo «haya gente manifestándose abajo» --en referencia a la concentración de UPA y UAGA del miércoles 27 de marzo delante de la Consejería de Agricultura--.

Además, ha añadido que le «parece un insulto» las declaraciones de organizaciones agrarias que aseguran que «no hay una mesa de trabajo» si el consejero de Agricultura no participa y si lo hacen «dos y tres directores generales».

«Son directores generales como la copa o un pino con un conocimiento exquisito y aquel que dice que no hay una mesa de trabajo porque no está el consejero, el consejero tiene que trabajar. La agenda la podéis ver, la agenda del consejero es impresionante y es mi labor es trabajar y estar constantemente intentando solucionar los problemas», ha concluido.