El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha declarado finalmente este martes ante la Audiencia de Valencia para defenderse por el caso Erial, tras dos aplazamientos de la vista, aunque su llegada a los juzgados, pasadas las 9.40 horas, ha sido accidentada ya que una mujer que aguardaba la primera de la cola de control de acceso le ha recriminado que no respetara su turno: «Haz la cola», le ha espetado.

El también exministro 'popular' ha salido del edificio rozando las 14.00 horas y se ha detenido ante la numerosa prensa que le esperaba: «Yo he hecho lo que tenía que hacer; lo que tenga que venir, vendrá».

Así, ha sido la jornada de testificación de Zaplana, que se enfrenta a 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa que el ministerio fiscal le pide por el caso Erial, un procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

El 'expresident' ha llegado acompañado por su abogado y, al intentar acceder a la Ciudad de la Justicia, una mujer le ha echado en cara que no guardara su turno: «Yo estoy aquí desde temprano. Haz la cola. A las 9.30 tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura y las cámaras». «Pues háganme fotos a mí también. Pues no... haga la cola, detrás de mí», ha insistido.

Un guardia civil que custodia el complejo le ha señalado el camino para abrirle paso por una de las puertas de acceso. La mujer le ha vuelto a afear la actitud: «Venga detrás de mí, venga y venga, dile que pase, descarao que eres. Anda venga».

El agente ha justificado que Zaplana es un profesional --es abogado-- ya que los agentes jurídicos tienen un control de acceso diferenciado al del resto del público. «Y yo también», ha vuelto a replicar la señora. A las afueras también había una mujer que, tras una pancarta, coreaba cada vez que entraba a los juzgados uno de los acusados: «¿Dónde está el dinero de los valencianos?».

Ya a la salida, Zaplana sí se ha detenido a responder a los numerosos medios de comunicación que desde primera hora le aguardaban: «Todo lo que tenía que decir lo he dicho contestando a todas las partes que me han preguntado y especialmente al ministerio público», cuyo interrogatorio se ha prolongado por más de tres horas y media. «El juicio empieza ahora», ha constatado.

Preguntado por si teme que alguno de los acusados haya alcanzado un pacto con Fiscalía, ha replicado: «Eso es lo que parece, pero lo que tiene que venir, vendrá. Yo he hecho lo que tenía que hacer y he declarado a todo el que me ha querido preguntar». Asimismo, sobre si está contento, ha comentado: «Cómo voy a estar satisfecho después de tantos años».