El actor Joel Joan acompañará a la exconsellera de la Generalitat y cabeza de lista de Alhora, Clara Ponsatí, como número 10 del nuevo partido en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

«Alguna vez había cerrado alguna lista, pero nunca me había sumado en una posición como ésta», ha anunciado este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Ha asegurado que en estos comicios sí ejercerá su voto, tras no hacerlo en pasadas ocasiones: «Yo vengo del abstencionismo, ya hace dos o tres elecciones que no voto, porque no encuentro a nadie que me represente».

A su juicio, existe un «estancamiento de ideas y liderazgos que hace muy difícil ir a votar», pero ha defendido, textualmente, que Alhora no quiere esconder los conflictos del país, sino evidenciarlos.

«Es una situación de guerra fría, y nosotros podemos hacer dos cosas: rendirnos o plantar cara. Y plantar cara también a los nuestros», ha añadido.