La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que «Andalucía no es menos y los andaluces no son menos que el resto de comunidades autónomas que sí están teniendo el cariño y la financiación necesaria que Andalucía no está teniendo en infraestructura».

Así lo ha manifestado la consejera en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la negativa del ministro de Transporte, Óscar Puente, a la infraestructura de un tren que conectara a media distancia el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, a lo que Díaz ha añadido que le ha solicitado en «varias ocasiones» cita para poder abordar no solamente este tema, sino «todos los temas de infraestructuras que tenemos en Andalucía», y que «considero que estamos olvidados y hay que dotarla de una mayor inversión», ha incidido. A este respecto, ha afeado a Puente preguntándose que «si hubiera ocurrido en otra comunidad autónoma, como por ejemplo Cataluña, hubiese tenido esa misma consideración», para continuar afirmando que «hay que abordar los temas con seriedad, hay que sentarse, hay que tener esa relación institucional necesaria que nos merecemos todos los andaluces». Por último, Díaz ha asegurado, haciendo referencia a la visita del ministro este lunes a Sevilla con motivo de la colocación de la primera piedra de las obras del primer subtramo del tramo norte de la línea tres del metro de Sevilla, que «hoy intentaré volver a sacar un compromiso y un compromiso fundamental para sentarnos, para abordar esta situación». Precisamente, el grupo parlamentario Popular llevará este jueves una proposición no de ley al Pleno del Parlamento en la que insta a la Junta a que demande al Gobierno central que suspenda el peaje en la AP-7 hasta que no haya un tren de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga. Concretamente, en la proposición no de ley se pide a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que se hagan públicos, con carácter urgente e inaplazable, el contenido y los avances de los diferentes estudios e informes del tren de la Costa del Sol que obran en poder del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en especial los que llevan apareciendo desde el año 2005 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).