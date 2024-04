La Plataforma 13 de marzo Aragón por la Racionalidad Energética ha congregado a centenares de personas en una nueva movilización este domingo, 7 de abril, contra de los macroproyectos de energías renovables y en defensa de los paisajes.

Entre gritos de «renovables sí, pero no así», han iniciado la marcha los centenares de participantes en torno a las 12.00 horas, desde la glorieta Sasera, en el centro de Zaragoza, y portando pancartas y carteles en los que se leían mensajes en defensa del territorio. Han rodeado la plaza de Basilio Paraíso para después recorrer el paseo de la Independencia.

Otros mensajes que se han coreado han reivindicado «hogares sin alto voltaje» y han recordado: «Nos ahogaron con pantanos, que las placas no nos maten». Una persona de cada plataforma ha portado la pancarta de cabecera, en la que se ha reclamado: «Aragón sí, pero no así. Un hogar, un paisaje, un futuro».

El portavoz de la Plataforma 13 de marzo, Javier Oquendo, ha defendido, en declaraciones a los medios de comunicación, que lo que se critica es el modelo de implantación de las renovables y, aunque es una «larguísima y desigual lucha, en la que cuesta mantener la fuerza y el ánimo, es el momento para dar lo máximo de sí ante el desastre que nos amenaza».

Ha descartado nuevas convocatorias de protesta en próximas fechas, puesto que «cuesta movilizarse», argumentando que la mayoría de los manifestantes llegan desde el mundo rural, «porque es el espacio que se está utilizando para la implantación de las renovables». Oquendo ha lamentando la «falta de conciencia» en la ciudad.

Asimismo, ha informado de que este lunes intervendrá en las audiencias legislativas sobre el proyecto de ley por el que se crean los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón.

Comisión de investigación

Acerca de la comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón en las Cortes, Javier Oquendo ha optado por esperar los resultados de la misma y, en función de ellos, «manifestarnos o hacer algo más, sin que sirva de amenaza para nadie».

En este sentido, Javier Oquendo ha expresado que la palabra «moratoria» parece que «levanta sarpullidos», aclarando que su significado apunta hacia «parar, analizar si las cosas se han hecho mal, planificar y ordenar» para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos.

Por otro lado, ha comentado que la Plataforma 13 de marzo ha mantenido encuentros con todas las formaciones políticas con representación en las Cortes de Aragón para tratar el asunto de las renovables, excepto con el PSOE, «que no nos recibió». Ha anotado que los socialistas «han sido muy proactivos» con las renovables durante sus ocho años al frente del Gobierno de Aragón y, por tanto, «tienen cierto miedo a implicarse en este tema».

Por el contrario, ha destacado que la reunión con los 'populares' «fue la más larga» y ha subrayado su interés «por enterarse y actuar».

Ha destacado la «sintonía» en las conversaciones, pero no tanta en las actuaciones. Oquendo ha explicado que existe un «dilema» entre el interés económico y otros aspectos, pero «esas son las contradicciones a resolver cuando se gobierna».

Mensajes

Algunos de los mensajes que han portado en sus pancartas los territorios que se han sumado a la protesta, procedentes de las tres provincias aragonesas, se podía leer «Ribagorza no se vende. Renovables sí, pero no así»; «En defensa de la Huerta de Movera. Por las renovables respetuosas con el medio ambiente y la agricultura»; o «Plataforma a favor de los paisajes de Teruel. No a las macrocentrales eólicas o fotovoltaicas».

La Asociación Naturalista de Aragón ha expuesto en su pancarta: «En Aragón, paisaje y biodiversidad destruidos, energía y riqueza se van fuera»; también mensajes como «No al colonialismo energético» o «Los molinos matan». Grupos de manifestantes de las zonas de Cinco Villas, el Moncayo y el Maestrazgo, Gúdar y Javalambre también han seguido la marcha.

A la manifestación se han sumado representantes del Gobierno de Aragón, como el director general de Desarrollo Territorial, Luis Loren, y diputados del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Aragón, entre ellos su portavoz Santiago Morón, y Juan Vidal. También de Aragón-Teruel Existe, el portavoz en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, y el diputado Joaquín Moreno.

La Plataforma 13 de Marzo Aragón por la Racionalidad Energética engloba colectivos ciudadanos y ecologistas conscientes de la agresión que una implantación masiva y descontrolada de energías renovables puede producir en la comunidad autónoma.