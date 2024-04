Más de 600 personas se han manifestado este sábado en el centro de la capital para pedir más plazas, más docentes y más profesionales educativos para la escuela pública, así como una bajada del horario lectivo de éstos y de las ratios en las aulas, para «salvar» la educación en la Comunidad de Madrid.

La marcha, convocada por Marea Verde Madrid y bajo el lema '¡Educación Pública, inclusiva y de calidad!', ha partido a las 12 horas de Neptuno y ha pasado por Cibeles para dirigirse hacia la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ubicada en el número 30 de la calle Alcalá.

Los manifestantes han clamado por una «educación pública y de calidad» y con carteles como 'Pedimos lo justo' o 'La educación es un derecho, no un negocio'. Según han indicado fuentes de la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid a Europa Press, más de 600 personas han participado en la concentración.

A esta jornada ha acudido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ha subrayado que su partido apoya a la educación pública madrileña, «que debería ser garante de una convivencia entre diferentes y de igualdad de oportunidades».

«Vemos como nos encontramos en la capital con familias con niños de 0 a 3 que no tienen plazas en las escuelas infantiles. No puede ser que la comunidad autónoma más rica de este país diga que defiende a las familias cuando no garantiza este tipo de recursos, claves para el fomento de la natalidad», ha explicado.

Asimismo, ha lamentado el «fracaso absoluto» del bilingüismo, «que ha generado más segregación y más desigualdad entre los niños y niñas», y ha asegurado que «hasta 6.000 niños y jóvenes en toda la Comunidad de Madrid siguen estudiando en barracones».

Por otro lado, la portavoz ha cargado contra el Gobierno autonómico, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por las declaraciones del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien espetó a la diputada de Más Madrid, Diana Paredes, de origen peruano, su «obsesión por el racismo».

«Él debería estar encargándose de la falta de plazas en las escuelas públicas, de que estén estudiando en barracones, de la falta de profesores y de plazas en escuelas infantiles, pero se dedica a lanzar ofensas racistas contra nuestras diputadas», ha criticado.

PIDEN MÁS INVERSIÓN

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Marea Verde Madrid, Sandra Villa, ha pedido una «mayor inversión» en educación. «La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en educación, siendo la más rica de España», ha señalado.

Entre la marea de camisetas verdes que rezaban 'Escuela pública de todos, para todos', se encontraba Inés, maestra de un colegio de Campamento, que también es madre, y que ha reivindicado un «necesario cambio» en la educación.

«El mensaje que hoy hemos intentado transmitir lleva siendo demandado muchísimo tiempo y nunca se nos escucha. La gente ya está muy desilusionada. Llevo más de diez años acudiendo a estas manifestaciones y, aunque ha habido bajadas de ratios, no es suficiente», ha señalado en declaraciones a Europa Press.

También en calidad de docente ha protestado Ana, profesora de matemáticas en un instituto de Alcalá. Ella, junto con sus compañeros de trabajo, ha lamentando que la política «olvida la educación pública y se la quiere cargar».

«Si favoreces lo privado, otorgando suelo público, dando becas a personas que económicamente no lo necesitan, no solo no ayudas, sino que la minas. Es necesario mantener la educación pública y las condiciones en las que trabajamos lo hacen imposible», ha afirmado.

REUNIÓN CON SINDICATOS

Este lunes vence el plazo que los sindicatos educativos representados en la Mesa Sectorial de Educación han dado a la Consejería que encabeza Emilio Viciana para que presente una propuesta de reducción de horarios y ratios.

Los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT acordaron fijar esta fecha límite tras la reunión que mantuvieron el pasado 11 de marzo con Viciana después de que la semana anterior la Consejería retirara la propuesta inicial para la negociación del nuevo acuerdo marco docente.

Según estas organizaciones, Emilio Viciana les manifestó su voluntad de «retomar las negociaciones» e informó de que se está estudiando «la viabilidad económica» de la propuesta para la mejora de las condiciones del profesorado y de la educación pública, hecha por las organizaciones sindicales, y pidió ampliar el tiempo.

Ante esto, los cuatro sindicatos exigen al consejero «una fecha límite» para que presente una propuesta escrita con la reducción del horario lectivo en todos los cuerpos docentes, así como la bajada de ratios, entre otras cuestiones.

LA CONSEJERÍA TRASLADÓ SU VOLUNTAD DE LLEGAR A UN «ACUERDO VIABLE»

Según señaló la Consejería de Educación tras el encuentro del lunes, Viciana trasladó a estas organizaciones su voluntad para «conseguir un acuerdo viable» que permita «mejorar las condiciones de los docentes de la región» y les recordó algunas de las medidas puestas en marcha, como la subida de sueldo a maestros (75 euros más al mes) y profesores (90 euros más al mes) desde el curso 2022/23, que supone 63 millones de euros anuales.

Asimismo, recalcó la dotación económica para las tutorías de Primaria y Secundaria, en la que se invierten 9,5 millones al año; los 41 millones anuales destinados a complementos de productividad que perciben más de 40.000 docentes; o la bajada de ratios de alumnos por clase, que comenzó en el curso 2022/23.

«Esta bajada representa una importante mejora de las condiciones laborales de maestros y profesores y, cuando esté completamente desplegada, supondrá una inversión de 140 millones de euros anuales y la contratación de 2.700 nuevos docentes», defendió el Gobierno regional.