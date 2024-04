Almeida está "muy tranquilo" por dejar a un "equipazo" al frente del Ayuntamiento durante 15 días con Sanz a la cabeza

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado «muy tranquilo» por dejar a un «equipazo» al frente del Gobierno municipal del Palacio de Cibeles durante sus 15 días de ausencia tras su boda, con la vicealcalcesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, a la cabeza.

«Si me pregunta si estoy nervioso, creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida, me paso el día resoplando. También es cierto que tampoco había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado», ha expresado el regidor, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sin embargo, ha señalado que la vicealcaldesa va a hacer estos 15 días un trabajo «magnífico» y espera que «no le haga olvidar a los madrileños al alcalde». «Pero estoy seguro de que lo van a hacer todos extraordinariamente bien porque son un grandísimo equipo», ha asegurado.

Por su parte, Sanz ha destacado que será «un honor» ocupar estos días la responsabilidad de «la mejor ciudad del mundo». «Con la seguridad como decía el alcalde de que tenemos un grandísimo equipo de trabajo (...) Trataremos de hacerlo lo mejor posible, eso sí, ya he avisado en casa de que no me esperen por las noches en las próximas dos semanas porque es verdad que la agenda institucional de este Ayuntamiento es extraordinaria», ha indicado.