Euskadi pasa a ser a la segunda comunidad con mayor absentismo en el cuarto trimestre de 2023, al caer 1,71 puntos

Euskadi ha abandonado el primer puesto en ranking de absentismo laboral y pasa a ser la segunda comunidad en el cuarto trimestre de 2023 con una tasa del 7,95%, tras experimentar una caída de 1,71 puntos en relación al anterior trimestre, según el informe trimestral de Adecco sobre absentismo y siniestralidad laboral.

En el conjunto del Estado, la tasa de absentismo en España para el cuarto trimestre de 2023 volvió a crecer y alcanza el 7,2%, por debajo de la registrada en Euskadi. Esta cifra ha aumentado 0,3 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2023 y 0,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al absentismo por incapacidad temporal (I.T.), la tasa es del 5,6% (+0,1 puntos porcentuales intertrimestrales y +0,5 p.p. interanuales). En el cuarto trimestre del año las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.168.968 asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo (+8,8% intertrimestral; +11,9% interanual).

Euskadi

La comunidad autónoma más afectada por este fenómeno es Asturias, que un trimestre atrás estaba novena, con una tasa de absentismo del 8,3% (+0,5 p.p. interanuales; +1,43 p.p. intertrimestrales). De esta manera, desbanca a Euskadi del primer puesto del ranking y pasa a ser la segunda comunidad con mayor abstentismo.

En concreto, el País Vasco se situó con una tasa del 7,9% (+0,8 p.p. interanuales, pero cae 1,71 puntos en el último trimestre experimentando la mayor bajada regional.

En el caso del absentismo por incapacidad temporal en Euskadi es del 6,2%, disminuyendo 1,48 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, pero aumentando un 0,1 p.p. en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Por sectores, la industria es el más afectada en Euskadi, con un porcentaje de absentismo del 8,5% (+1 p.p interanuales), ocupando la tercera posición en el ranking autonómico. Le sigue Servicios, con un porcentaje del 8% (+0,7 p.p. interanuales), sector en el que ocupa la segunda posición nacional. En Construcción, la tasa de absentismo es del 6% (+1,2, p.p interanuales).

Siniestralidad laboral

Por otra parte, en materia de siniestralidad laboral el estudio constata que, en el cuarto trimestre de 2023, la incidencia del conjunto de España se sitúa en 224 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo (-5% intertrimestral y -5% interanual) y en 37 in itinere (+5% intertrimestral y +1% interanual).

Respecto al número de accidentes, estos han disminuido en jornada de trabajo hasta los 133.860 (-5% intertrimestral; -2% interanual) y lo mismo ocurre con los siniestros in itinere, que llegan a 22.976 (+5% intertrimestral; +3% interanual).

Las comunidades más afectadas por los accidentes en jornada de trabajo son ahora Baleares; con una incidencia de 317 (-27% intertrimestral, -1% interanual), Navarra, con una incidencia de 297 (-1% intertrimestral; -3% interanual) y La Rioja, con 275 (+4% intertrimestral; -5% interanual).

En cambio, los niveles más bajos se localizan en Extremadura, con 140 (-41% intertrimestral; -35% interanual); y la Comunidad de Madrid, con 166 (+3% intertrimestral; -4% interanual).

En el caso vasco, la incidencia en jornada de trabajo es de 255 accidentados por cada 100.000 trabajadores, lo supone un incremento intertrimestral del 12% intertrimestral, siendo la subida autonómica más alta, mientras que, desde el punto de vista interanual se produce un descenso del 8%).

En el caso de in itinere, la cifra en el País Vasco es de 37 (+39% intertrimestral -de nuevo la subida autonómica más elevada- y un incremento del 5% interanual.