La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) conmemora el 278 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya con una exposición, en la localidad natal del ilustre pintor, Fuendetodos, que muestra litografías de 87 artistas que han pasado a lo largo de los últimos años por la Casa de Velázquez-Academia de Francia en Madrid.

La muestra, inaugurada este martes con la presencia del embajador de Francia en Madrid, Jean Michel Casa, permanecerá en la Sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos hasta el mes de junio e incluye obras de siete aragoneses becados por la institución provincial para hacer una estancia en la Casa de Velázquez: Alba Lorente Hernández, Pablo Pérez Palacio, Laía Argüelles, Carla Nicolás, Alejandro Azcón Ballarín y Alejandro Ramírez Ariza.

La exposición 'Artistas de la Casa de Velázquez. Obra gráfica 2014-2023' es el fruto de un proyecto de edición de litografías desarrollado en esta institución, dependiente del Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación de Francia, y cuenta también con la colaboración de la galería madrileña Taller del Prado.

La idea surge como un pretexto para crear un registro del trabajo realizado por los artistas que cada año hacen una residencia en la Casa de Velázquez. Además, a partir de 2020, se vinculan al proyecto creadores de prestigio internacional, como el pintor Rafael Canogar, el director de cine Víctor Erice y la creadora conceptual y de 'performances' Esther Ferrer.

Todas las obras expuestas están realizadas con la técnica de la fotolitografía, un proceso de edición gráfica que es una técnica de impresión plana desarrollada durante el siglo XIX.

Cada uno de los artistas participantes en la muestra ha podido trabajar de dos maneras distintas para crear su litografía: de forma manual, como se hacía hace 200 años, o con métodos digitales.

Goya: un "enlace" entre francia y españa

El embajador francés se ha mostrado, en declaraciones a los medios de comunicación, «muy feliz» de acudir a la localidad natal de Goya y a Aragón, una región fronteriza con la que el país galo tiene múltiples «lazos históricos». Ha subrayado también su «admiración personal» hacia el pintor de Fuendetodos por «su modernidad, su audacia y su creatividad increíble», además de por impulsar la relación cultural entre ambos países, ya que pasa los últimos años de su vida en Burdeos y definía a Francia como «la tierra de la libertad».

De su obra ha resaltado su serie de grabados 'Los desastres de la guerra', que ilustran «de manera fenomenal» la «terrible» ocupación napoleónica.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha destacado el papel que ejerce Goya como «enlace» entre España y Francia, así como la relación de la institución con la Casa de Velázquez, que se remonta a 36 años atrás.

«Desde Diputación convocamos todos los años una beca, mediante la cual un artista que ha presentado su proyecto está 11 meses en la Casa de Velázquez, llevando a cabo su proyecto con toda la formación que la cultura francesa nos puede aportar», ha señalado.

Por su parte, la directora de la Casa de Velázquez, Nancy Berthier, ha expuesto que las relaciones de esta institución francesa constituyen «una amplia red que se extiende en toda la península» con colaboraciones con entidades muy diversas en el mundo académico, universidades, excavaciones arqueológicas, el mundo artístico o la propia Diputación de Zaragoza, una de las más antiguas y de las que se repiten cada año desde 1988.

En cuanto a la exposición, ha apuntado que surge como resultado de la voluntad de ir más allá del programa de las residencias artísticas de la Casa de Velázquez, de las que han salido «nombres del arte español contemporáneo» como Ricardo Calero, Lina Vila o Pepe Cerdá.

"el grabado no ha muerto"

La directora artística de la Casa de Velázquez, Claude Bussac, ha añadido que no todos los artistas que participan en esta exposición utilizan como medio de expresión el grabado, pero sí que lo hacen para esta ocasión, lo que demuestra que «el grabado no ha muerto, sino que no para de renovarse», además de que Goya sigue siendo un inspirador para las generaciones actuales. «Yo creo que es el gran inspirador de todo el arte contemporáneo», ha considerado.

El comisario, Enrique González Flores, ha mencionado que la muestra surge «por una serie de azares» ya que está compuesta por una serie de siete carpetas que agrupan los trabajos de los becarios de los diferentes años entre 2014 y 2023.

El objetivo era crear una colección de litografías de cada año «un poco como excusa», para dejar un registro del trabajo de los artistas y que pudiera moverse por distintos lugares de España

En todo caso, «los artistas son bastante libres», ha remarcado, con lo que la exposición no tiene ningún hilo conductor, sino que recoge lo que cada uno de ellos estaba trabajando en aquel momento y en algunos casos incluso ha provocado que hayan continuado con el grabado.

Goya y fuendetodos

Por otro lado, el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, ha reivindicado los lazos entre la localidad y Francia y ha adelantado que están colaborando con la ciudad de Burdeos de cara al bicentenario de la muerte de Goya, que se conmemora en 2028.

Asimismo, ha destacado el «impresionante» trabajo que se realiza en la Casa de Velázquez, que ha confiado en que atraiga a mucha gente a visitar Fuendetodos para ver la exposición porque muchos de los ingresos que entran en el municipio, en el que viven a diario unas 70 personas, provienen del turismo.

Un turismo, ha continuado, que está funcionando bien en lo que va de año, a pesar de los problemas añadidos que afectan a «la España vaciada», como el que están sufriendo en Fuendetodos desde esta Semana Santa, cuando se han quedado sin cobertura móvil y sin internet, con los perjuicios que ello genera para la población, los visitantes o los propios negocios, al impedir operaciones como el pago con tarjeta.