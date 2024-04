El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, ha confirmado que la decisión de cobrar a los barcos que acompañen a la gabarra por la ría en el caso de que el Athletic gane al Mallorca en la final de la Copa que se celebra este sábado en el estadio de La Cartuja en Sevilla ha sido del club.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Barkala ha indicado que la gabarra está «lista», tiene ya el certificado de navegabilidad y «sería cuestión de que venga una grúa, la trinque y la deposite encima del agua y ya flota».

Barkala ha señalado que la gabarra, «queramos o no, se ha convertido en un símbolo, y entonces el Athletic ha decidido sacar la gabarra y los demás a ayudar a que salga la gabarra, que es segura», aunque la maniobra es «compleja».

Sobre la decisión del Athletic de cobrar una cuota de inscripción a las embarcaciones que quieran acompañar a la gabarra por la ría, Barkala ha explicado que ante la posibilidad de ganar la final de Copa, el Athletic toma «una decisión valiente» y apuesta por celebrar un evento marítimo, «con todo lo que conlleva en la orillas de la ría» y que salga la gabarra. Además de ser una decisión «valiente», ha advertido, conlleva también «un coste, aparte de riesgos, seguridad y mucho trabajo».

En esta decisión del Athletic de sacar la gabarra, ha apuntado, hay una serie de administraciones que tienen algún tipo de competencia. En el caso de la Autoridad Portuaria, ha dicho, se ha dado su apoyo y ayuda para que «salga todo bien, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad».

En ese sentido, ha explicado que Capitanía Marítima, Costas, Cuerpos de Seguridad, Emergencias, ayuntamientos, la Autoridad Portuaria y el propio Athletic han elaborado un documento «muy complejo y completo para que todo salga bien, porque hay muchos riesgos».

En ese documento, ha indicado, se establece en 160 el número máximo de barcos que se entiende que son seguros para que no haya ningún tipo de problema. «Hasta ahí llega el documento y, luego, el Athletic decide cobrar una cantidad por embarcarse y por mover el barco», ha precisado, para asegurar que «es habitual que instituciones que organizan algún tipo de evento en la ría cobren una cuota de inscripción».

«El Athletic es un club serio y la directiva habrá visto que hay una serie de gastos y, por las circunstancias que sea, desea cobrar», ha dicho, para insistir en que el clul bilbaíno «toma tres decisiones: hacer el evento, que es de riesgo, cobrar a los barcos que vayan a participar, y la cuantía de la inscripción», mientras que el resto de instituciones, el Puerto de Bilbao entre ellas, participan en la seguridad del evento, «que es lo más importante».

La Autoridad Portuaria, ha dicho Barkala, está ahora tramitando el permiso y está «todo previso, incluso lo peor que pueda ocurrir, y lo que tenemos que hacer los hinchas del Athletic es comportarnos como dios manda en el evento». En esa línea, ha insistido en que el evento es «de riesgo, no solamente en la parte de mar a bordo de los buques que vayan, sino sobre todo en la costa», donde «se van a juntar hinchas de todas las edades y todo tipo de condiciones físicas».

Por ello, ha reiterado que para él lo más importante, «más allá del cobrar o no cobrar,--que no es cosa mía--, es el que nos comportemos todos como Dios manda para que realmente sea una fiesta y no sea una tragedia».

En cuanto al resultado de la final de Copa, Ricardo Barkala se ha mostrado optimista. «Yo siempre voy a ganar, si pierdes pues mala suerte, pero este año pues tenemos más posibilidades que otros años», ha concluido.