La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha denunciado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha renunciado a desarrollar vivienda pública dotacional en el futuro PAI del Grao, tal y como se desprende de la respuesta que facilitó su equipo de Gobierno en respuesta planteada por su formación respecto al estado de desarrollo urbanístico de esta zona.

Gómez ha recordado en un comunicado que se trata de la zona de desarrollo más grande con la que cuenta la ciudad y ha lamentado que Catalá «renuncie a promover vivienda asequible para que las familias puedan instalarse allí».

«No está tomando ninguna medida en materia de vivienda más allá de continuar con el Plan que dejamos en marcha en Aumsa o apuntarse ahora al derecho de tanteo que su partido intentó boicotear», ha recordado.

De la misma manera ha criticado que «siga sin actuar con el aumento de apartamentos turísticos y el aumento de precios de alquiler aprobando el plan de actuación que le dejamos preparado y declarando el conjunto de la ciudad tensionada».

Así, ha recordado que Catalá «dispone de herramientas para actuar, pero está claro que no quiere». Sandra Gómez ha advertido de que esta «falta de modelo y de ganas de trabajar» va a afectar al PAI del Grao donde el PP «tendría que haber aprobado el nuevo planeamiento para no volver al pasado», ha aseverado. «Pero ahí es donde se siente cómoda Catalá porque no sabe mirar al futuro», ha censurado.

De esta manera, ha explicado que en el PP en su respuesta reconoce que deja el planeamiento «tal y como está», es decir, «con el circuito de F1, la prolongación de la Alameda para los coches, sin vivienda pública dotacional, sin delta verde en plena Capitalidad Verde, sin perspectiva de género, sin el aumento de terciario para empresas junto a La Marina».

Pero lo «más grave» para la dirigente socialista es que «elimina un trozo de jardín del Turia ya ejecutado para hacer una rotonda». «El gobierno de Catalá no tiene capacidad de trabajo y eso lastra la ciudad», ha denunciado porque ha asegurado que el planeamiento «podría haber estado aprobado y el PAI en marcha con la reparcelación».

Así, ha insistido en que Catalá «hipoteca el futuro de Valencia por su incapacidad de trabajo y su falta de visión de futuro». Además, ha subrayado «la hipocresía» de la alcaldesa que «antes criticaba la solución provisional de conexión hasta que se soterraran las vías y ahora la asumen».