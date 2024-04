La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el PSOE, al personarse como acusación particular en la causa contra su pareja por presunto fraude fiscal, ha cometido «una gran torpeza» porque «son incapaces de disimular la estrategia política» que tienen, «que es intentar a través de lo personal hacer daño a un adversario político».

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas durante su visita este lunes a la nueva oficina de empleo del Barrio del Pilar, en la capital. Para Ayuso, este movimiento de los socialistas es «un poco lo de siempre» y ha insistido en que se trata de una «persecución» que hace «flaco favor a la verdad».

«Allá ellos con esas actividades y con esas actitudes chavistas. No sé hasta dónde creen que les va a llevar pero pienso que demuestra que el PSOE también a través de Madrid pues está solamente eso», ha señalado, para a renglón seguido indicar que no le extraña «que se estén quedando los últimos en política en la Comunidad de Madrid en todo porque no están para hacer nada en positivo».