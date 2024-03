La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha destacado que es un «honor» poder participar en la 'Rompida de la Hora' en Andorra (Teruel) y ha asegurado que la celebración de los actos de la Semana Santa en esta localidad que forma parte de la Ruta del Tambor y el Bombo, es un «orgullo» para todos los que son y han sido partícipes.

Pilar Alegría ha realizado estas declaraciones en su visita al Ayuntamiento de Andorra antes de acudir al solemne acto de la 'Rompida de la Hora", que ha tenido lugar a las 00.00 horas de este Viernes Santo en la que numerosos bombos y tambores rompen a tocar en un estruendo que anuncia la muerte de Jesucristo.

Esta tradición de la Semana Santa es característica de los nueve municipios del Bajo Aragón, que junto a Andorra conforman la Ruta del Tambor el Bombo --Híjar, La Puebla de Híjar, Albalate del Arzobispo, Urea de Gaén, Alcorisa, Alcañiz, Calanda y Samper de Calanda--, está última localidad la celebra a las 12.00 horas del Viernes Santo.

Alegría ha trasladado su agradecimiento tanto al alcalde de Andorra, Rafael Guía, como a la Corporación Municipal porque le hayan invitado a participar en estas fechas tan señaladas porque «este momento es, por lo menos para mí, muy emotivo».

«Yo creo que no hay aragonés o aragonesa que no haya podido participar y disfrutar de ese momento que, desde luego, es unos minutos y un tiempo absolutamente conmovedor y por tanto, para mí, un verdadero honor poder participar en la Procesión del Silencio y luego quedarme hasta la Rompida de la Hora y un rato más, espero que hasta que el cuerpo aguante, no haremos muy tarde».

Fiestas de interés turístico internacional

En declaraciones a los medios de comunicación, Alegría ha reiterado estar «muy ilusionada» al argumentar que «siempre venir a mi casa, para mí, es un regalo y cuando, además, tengo la posibilidad de participar en eventos tan especiales y tan emotivos, yo creo que como aragonesa nos tenemos que sentir muy orgullosos de estas fiestas de Semana Santa que, además, fueron declaradas ya en su momento, Fiestas de Interés Turístico Internacional».

Ha elogiado la tradición de todos los pueblos que forman parte de la Ruta del Tambor y del Bombo y ha opinado que «es importante saber disfrutar y celebrar estas fechas». Asimismo, ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento a todas las cofradías y a todos los cofrades que gracias a ellos se puede celebrar esta Semana Santa.

Pilar Alegría es natural de La Zaida (Zaragoza) en la Ribera Baja del Ebro, que como ella misma ha señalado «no estamos muy lejos» y su relación con la localidad de Andorra también se debe a que tiene amistades y familia.

«Fundamentalmente siempre solía ir a la 'Rompida de Hora' en Samper de Calanda, también en Híjar, en Albalate, en Alcorisa, en Alloza, en todos los municipios, pero en Andorra no había podido estar nunca en este acto y por tanto doblemente feliz, de verdad, por la invitación que me ha hecho Rafael, su alcalde, y por toda la Corporación de poder disfrutar de estos momentos, aquí, en esta localidad».