Pirotecnia de Mediterráneo, de la localidad valenciana de Vilamarxant, ha disparado este martes la decimonovena y última 'mascletà' de las Fallas de este año, en una plaza del Ayuntamiento de València a rebosar de personas en el último día de las fiestas josefinas de este 2024. Un terremoto histórico, «contundente y redondo» a tres alturas, «muy largo» y con «mucho fuego», ha hecho ensordecer a la 'catedral de la pólvora' valenciana en el espectáculo más potente recordado en la historia de la fiesta.

El disparo, que ha contado con un terremoto en tres pisos de altura, ha estado dedicada a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de València, después del accidente que sufrió la pirotecnia hace unos meses y en el que dos trabajadores resultaron heridos de gravedad, según ha explicado su responsable, Toni García, en declaraciones a los medios.

«Les salvaron la vida, es su trabajo, ellos lo dicen, pero para nosotros es de agradecer ese esfuerzo que hicieron», ha asegurado García sobre los profesionales sanitarios de esta unidad. Además, ha celebrado que este martes los dos trabajadores de la pirotecnia «han estado aquí con nosotros disfrutando de la 'mascletà'».

La 'mascletà' ha dado comienzo, como es tradicional, a las 14.00 horas y después de que las falleras mayores de València, Mª Estela Arlandis y Marina García, hayan dado la orden al pirotécnico con la tradicional frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la 'mascletà'. A las máximas representantes de las Fallas se les ha visto visiblemente emocionadas durante varios momentos de esta última 'mascletà' de las Fallas de 2024.

El responsable de Pirotecnia del Mediterráneo, Toni García, se ha mostrado muy satisfecho tras el disparo y ha asegurado que el mismo ha sido «muy bueno» y que le ha gustado «mucho». «Iba creciendo en intensidad y, al final, tienes que rematar la faena con algo así porque, si no, te quedas corto», ha argumentado.

García, que junto a su equipo ha comenzado a montar la 'mascletà' este lunes a las 17.00 horas, ha indicado que la última jornada de las Fallas es un día «de mucho jaleo» y, al mismo tiempo, de «mucha faena», porque la pirotecnia tiene que compaginar el trabajo con los disparos que se celebran en otras comisiones de la ciudad.

"me he plantado aquí, le he pegado fuego y ya está"

Sobre el terremoto, el pirotécnico ha reconocido: "Me ha apetecido hacer este terremoto y, bueno, me he plantado aquí, le he pegado fuego y ya está (...), intento no ver muchos espectáculos porque, cuando tengo tiempo, intento evadirme de la pirotecnia. Yo he hecho lo que me apetecía.

El responsable de Pirotecnia del Mediterráneo se ha mostrado «contento» porque disparos como el de hoy son «complejos» y «complicados», aunque, pese a ello, ha sostenido que las empresas del sector tienen «ganas». «Nos complicamos la vida y el resultado es este, nos vamos con un buen sabor de boca de las Fallas y al año que viene veremos», ha afirmado.

Por esta razón, ha detallado que en casos como este los pirotécnicos tienen que «manejar muy bien» el producto, que debe ser «de mucha calidad para que no se pegue fuego algo antes de tiempo». «Hay gente que piensa que poner mucho material es muy fácil, pero no, es muy complicado acumular tanto ahí dentro», ha advertido.

«La plaza es grande, pero cuando pones mucho se te hace pequeña», ha enfatizado García, que ha añadido que en el recinto «hay mucho fuego amontonado». «El terremoto ha sido muy largo y con tanto fuego es muy complicado que no se te encienda por algún sitio, pero ha salido contundente y redondo», ha celebrado.

Una falla municipal "complicadita" de quemar

Pirotecnia del Mediterráneo, que esta noche disparará los espectáculos pirotécnicos que acompañarán a la 'Cremà' de las fallas municipales en la plaza el Ayuntamiento, ha avanzado que la pirotecnia va a «jugar mucho» con el propio monumento, al que dará «mucha importancia» con «piezas muy bonitas» de pólvora. «Hacemos muchos espectáculos al año aquí en València, pero falla solamente quemamos una vez al año», ha resaltado.

Asimismo, ha señalado que disparar en la 'Cremà' y quemar particularmente la falla municipal de este año es «muy difícil». Pese a ello, ha prometido una noche «muy bonita». «Hemos visto la falla por dentro, hemos estado cuando la estaban subiendo, hemos subido arriba y es complicadita de quemar», ha explicado.

"he tenido una epifanía hoy aquí"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha admitido que minutos después del disparo aún le temblaban las piernas, al tiempo que ha felicitado y mostrado su admiración por el equipo liderado por García. «En los 50 años que voy a cumplir, no sabía que esto existía. Este es el maestro y bicho que tenemos aquí al lado», ha aseverado.

En este sentido, el jefe del Consell ha incidido en que, a la hora de diseñar una 'mascletà', «no es todo contundencia» porque «hay que saber hacerla». «Es el ritmo, no ha ido de menos a más, es que ha empezado ya con muy más. Yo he tenido una epifanía hoy aquí», ha asegurado.

Invitados

Entre los invitados del balcón para ver el espectáculo este sábado han estado, junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, y las falleras mayores y sus cortes de honor, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón; los embajadores de Austria, México, República China y la República Dominicana, o el presidente de la Real Federación de Balonmano, Francisco Blázquez. También han presenciado el disparo el humorista Eugeni Alemany o el cantante Francisco.

36 personas atendidas

En la 'mascletà' de este martes han sido atendidas por los efectivos de Cruz Roja desplazados hasta este enclave un total de 36 personas, la mayoría de ellas por lipotimias.

En concreto, los medios de esta entidad han asistido a nueve mujeres y cinco hombres por lipotimias, seis mujeres y dos hombres por crisis de ansiedad, tres mujeres y un hombre por traumatismos, dos hombres y una mujer por heridas, una mujer por intoxicación, un hombre por patología cardiaca y tres mujeres y un hombre por motivos no especificados.

La entidad ha movilizado para el disparo de esta jornada dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, cuatro vehículos de transporte y uno de coordinación. Asimismo, ha contado con tres postas sanitarias. En total, han trabajado 69 miembros de esta entidad: 12 técnicos en emergencias sanitarias (TES), siete enfermeros, 46 socorristas y cuatro coordinadores.