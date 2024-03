Nolasco advierte que una islamización de España sería algo "nefasto" y promocionar esta religión es "peligrosísimo"

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha advertido que una islamización de España en el futuro sería algo «nefasto» y defender y promocionar esta religión desde los organismos públicos es «peligrosísimo».

Así se ha expresado Alejandro Nolasco este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, en La Puebla de Híjar, donde ha clausurado el Comité Ejecutivo de CEOE-Cepyme-Ceat Teruel.

Nolasco se ha referido a sus declaraciones el pasado miércoles, en el entorno del Palacio de La Aljafería, en las que exigía al Gobierno de España «paralizar, retirar y detener las concesiones de la nacionalidad española a todas aquellas personas que provienen de culturas islámicas», argumentando que esta religión «va en contra del progreso de la igualdad y de la libertad».

Ha aclarado que estas palabras no estaban dirigidas «a una minoría», ya que «respeto profundamente a todo el que profese esa religión». Ha apelado a la libertad de opinión para afirmar que el Islam «no trata bien a las mujeres» en aquellos países donde se aplica la 'Sharia' --sistema legal y de conducta islámico--, como ocurre en Afganistán, Pakistán, Irak o Irán.

Allí, ha apuntado, «las libertades de ciertos sectores, como las mujeres y los homosexuales se ven gravemente dañados, en algunos, llegando incluso a las penas de muerte». Por ello, ha rechazado que lso organismos públicos españoles den «pábulo» a una religión que recoge estas cuestiones en el Corán.

Ha considerado que sería algo «nefasto» una islamización de España, a lo que ha añadido que un diplomático sueco le ha transmitido que en su país hay barrios en los que se producen peleas con granadas. «No quiero que esto pase en España ni en Aragón», ha recalcado.

Hipocresía

Por otro lado, el vicepresidente primero del Gobierno autonómico ha acusado al PSOE Aragón de «cinismo e hipocresía» después de que su secretario de Organización, Darío Villagrasa, haya anunciado que estudian la adoptación de medidas judiciales contra él por sus declaraciones. Además, han registrado una proposición no de ley con la solicitud de reprobación en las Cortes de Aragón y pedido su comparecencia.

En este sentido, Alejandro Nolasco se ha preguntado el motivo por el cual los socialistas no han «denunciado o reprobado» en el pasado al concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, «cuando dijo que a los de VOX había que lincharnos por las calles»; o al exalcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve (ZeC), «por llevar a una terrorista del GRAPO al Ayuntamiento de Zaragoza a dar una conferencia»; o con la amnistía, «el mayor acto de corrupción política que se ha hecho nunca en detrimento de Aragón».

«Mi posición es clara. No estoy en contra de las personas que profesan esa religión, pero me parece que hay que tener cuidado en esa islamización que se está haciendo desde las instituciones públicas españolas, porque me parece peligrosísimo», ha manifestado Nolasco.

Asimismo, Nolasco se ha referido a la participación de los socialistas en la movilización convocada este domingo por la delegación en Aragón de la Comisión Islámica en España. «Me parece tremendo que se unan», cuando el presidente, Ayman Adlbi, «fue detenido en 2021 por, presuntamente, financiar grupos yihadistas en Siria. Está imputado y pendiente de juicio, aunque está puesto en libertad y no ha dimitido».

"magnífica relación"

Alejandro Nolasco ha subrayado su «magnífica relación» con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y ha estimado que el hecho de que consejeros de su equipo de gobierno no estén de acuerdo con sus declaraciones clarifica a la sociedad lo que defiende VOX y lo que defiende el PP.

En concreto, se ha dirigido a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín: «No se puede ir el día del 8M a defender los derechos de las mujeres y después hacer publicidad de una religión que va en contra de eso y de los de los homosexuales. Eso es incompatible absolutamente».

«Zaragoza es un centro y ha sido un centro de operaciones yihadistas importantes y mi misión como representante público es alertar de ese tipo de cosas para que se tomen cautelas y que no se fomenten ese tipo de actitudes religiosas radicales», ha señalado.

Ha negado una «ruptura» con los 'populares' y aunque ha reconocido que tienen «ideas distintas», ha calificado de «magnífico» el trabajo que se está llevando a cabo en todas las áreas del Gobierno de Aragón.