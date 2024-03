Pirotecnia Vulcano, procedente del municipio madrileño de Villarejo de Salvanés, ha dejado este viernes en shock a la ciudad de València durante la 'mascletà' que ha ofrecido dentro del calendario de las Fallas 2024. Este disparo, el decimoquinto de estas fiestas, ha sido definido por expertos de la pirotecnia que lo han presenciado como «delicatessen» y ha estado lleno de ritmo, potencia y efectos «perfectos» y «de calidad».

Vulcano ha llevado a la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana, la conocida como 'catedral de la pólvora', un montaje con una estructura diferente a una 'mascletà' habitual que ha atrapado al público desde el inicio. El espectáculo, que se ha prolongado durante casi siete minutos, ha arrancado los aplausos del público congregado en la plaza consistorial antes de terminar y, sobre todo, al concluir.

Entre quienes lo han presenciado desde el balcón del Ayuntamiento se han escuchado comentarios como «bestial», «brutal», «única», «increíble» e «histórica» para definir esta propuesta. Algunos de ellos han asegurado que los ha dejado «en shock» y «sin palabras» y han afirmado que ha sido difícil para los oídos resistir su intensidad y potencia.

El espectáculo ha arrancado con humo de colores rojo, amarillo y azul para representar la Senyera, la bandera de la Comunitat Valenciana, y ha seguido con 21 salvas negras en memoria del fundador de esta pirotecnia, José Luis Giménez Privado, fallecido en 2022 y padre del actual titular, José Luis Giménez Clemente. A este homenaje se ha sumado una corona con 69 truenos en honor a Giménez Privado y para recordar la edad con la que murió.

Giménez Clemente, que tras la 'mascletà' ha sido recibido por el público congregado en la plaza del Ayuntamiento con aplausos y palabras de felicitación, ha contado con una ovación inmensa al entrar en el balcón municipal para saludar. En ese mismo enclave se le han trasladado nuevas felicitaciones y agradecimientos por el montaje ofrecido.

«Quiero hacer espectáculo. Es por lo que apostamos aquí y es lo que, por suerte, nos sale», ha dicho el pirotécnico a los medios de comunicación tras la 'mascletà'. Igualmente, ha señalado que «hay que arriesgas para conseguir espectáculos así», al tiempo que se ha mostrado «orgullosísimo» del resultado logrado este viernes y de haber vuelto a disparar una 'mascletà' dentro del calendario oficial de las Fallas de València tras cuatro de ausencia.

"cosas elegantes"

«Me gusta hacer las cosas elegantes. Me gusta marcar los comienzos, los grupos, las fases y que la gente lo interprete y se meta dentro del espectáculo. Me gusta la elegancia en el disparo. La potencia sin control no sirve de nada», ha añadido.

El pirotécnico ha reconocido que su 'mascletà' ha tenido como dos partes, una primera con más ritmo que llevaba a pensar en la música y una segunda presentada ya como un disparo tradicional. «Hemos jugado en el principio con la vanguardia y el dinamismo de los espectáculos y luego nos hemos centrado en una 'mascletà' clásica que era el cuerpo terrestre», ha manifestado.

Asimismo, ha considerado que merece la pena hacer algo así en agradecimiento de la gente que se concentra en la plaza y que espera «horas y horas» para ver el disparo. «A mí me gusta que la gente disfrute del espectáculo, que lo entienda y que lo interprete. Creo que hoy se ha interpretado perfectamente», ha aseverado. En este montaje se han usado 180 kilos de pólvora.

"volver a casa"

Este profesional ha comentado que en 2020 Pirotecnia Vulcano no pudo presentar su propuesta en este emplazamiento por la pandemia de la Covid-19 y la suspensión de las Fallas de ese año y ha recordado que tampoco acudió a la 'catedral de la pólvora' en 2021, 2022 y 2023. «Han sido cuatro años sin venir», ha destacado.

José Luis Giménez Clemente, que se ha mostrado emocionado y con los ojos llenos de lágrimas, ha indicado que disparar en la capital valenciana supone también «volver a casa», dado que aunque reside y tiene su empresa en Madrid nació en València. Del mismo modo, ha apuntado que su empresa tiene ya presencia en tierras valencianas gracias a las dependencias que ha abierto en la localidad de Turís.

«Encantadísimos de volver», ha insistido, al tiempo que ha expuesto que llevaba «dos años queriendo disparar 21 salvas en recuerdo de su padre» y ha afirmado que estaba esperando llegar a la capital valenciana para hacerlo. «Quería hacerlo aquí. Y ha llegado el momento. Quería hacer un homenaje a mi padre», también valenciano, ha apuntado.

Entre los invitados al balcón para presenciar este viernes la 'mascletà' estaban junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, y ediles del equipo de gobierno y de la oposición, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; el vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera; la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert; y el coronel José Manuel Roy, jefe del Mando de Transmisiones y comandante militar de Valencia y Castellón.

A ellos se ha unido también el diputado y portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que ha destacado que es la primera vez que visita las Fallas desde que fue nombrado portavoz en la Cámara Baja y también como Catalá como primera edil. «Hoy València tiene una gran alcaldesa, como ya ocurrió cuando al frente de este ayuntamiento estaba Rita Barberá. Una alcaldesa que tiene claro que lo primero es València y luego va todo lo demás», ha manifestado.

"satisfecho" e "impactado"

Tras el disparo de Vulcano, Tellado ha dicho a Europa Press que esta era su segunda 'mascletà', ha precisado que la primera fue en las Fallas de 2023. Asimismo, ha señalado que ha tenido ocasión de visitar algunas fallas y casales y «ver que la tradición cada vez va a más».

«En la 'mascletà' de hoy hemos visto algo espectacular, no solo en la intensidad y en el juego que ha ofrecido sino por el sonido, la luz, el olor a pólvora. Ha sido intensa y me ha dejado impactado», ha agregado, tras lo que se ha mostrado «satisfecho» e «impactado». «Las Fallas son una tradición no sólo valenciana sino en España que da imagen de nuestro país dentro y fuera del territorio nacional», ha apuntado, además de resaltar también la aportación de las fiestas falleras para la economía.

Otros invitados al balcón este viernes han sido Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor valenciano Joaquín Sorolla e Hija Adoptiva de València; la científica e Hija Predilecta de la Ciudad, Pilar Mateo; la empresaria Hortensia Roig Herrero, mantenedora de la Fallera Mayor Infantil de 2024, Marina García.