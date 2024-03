La Comisaría de Proximidad del Marítimo, perteneciente a la División Territorial Operativa, ha intervenido en un comercio del barrio de Camins al Grau un total de 7.000 productos por no reunir los requisitos legales para su comercialización en España.

Los agentes visitaron el establecimiento con licencia de supermercado de alimentación de venta menor en una inspección rutinaria, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Durante el visionado de los productos se dieron cuenta de que la gran mayoría carecía de etiquetado en castellano, del mismo modo que existían productos cosméticos y de perfumería. Entre estos productos se encontró crema de leche, tofú, galletas, salsas, acondicionadores para el cabello y desmaquillante, entre otros.

Además, el local tenía dispuestos a la venta diferentes remedios para la salud como 'Agua de Gripe' o un 'Remedio herbario para los trastornos digestivos de los niños' que no contaban con ningún control de las autoridades sanitarias del país.

En el etiquetado de la mayoría de los productos incautados se leía claramente 'For sale in Pakistan only', por lo que los agentes precintaron los productos así como los que se encontraban en el almacén con las mismas características y en cajas dispuestos para la venta al público.

Así mismo, se precintaron dos congeladores que no reunían los requisitos sanitarios correspondientes en el que había almacenado carne, pescado y productos a granel todo en el mismo espacio. Los productos quedaron precintados y a disposición de una Inspección de Consumo por las autoridades sanitarias correspondientes.