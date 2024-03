Los colectivos integrantes de la Fundació València Diversitat (Lambda, Avegal Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana y el Club Esportiu LGTBI+ Dracs València) y el Club LGTB+ Samarucs València han advertido de que el «cambio de enfoque» del Ayuntamiento de València ejecutado «sin la aprobación» de la Federation of Gay Games pone «en riesgo» la continuidad de los juegos y podría suponer que dicha entidad «retirase la licitación» de este evento en la ciudad en 2026 y optase por «otra sede alternativa».

En un comunicado, han criticado la estructura aprobada por el Ayuntamiento --en manos de PP y Vox-- la pasada semana para el comité organizador de los XII Gay Games 2026, como órgano colegiado que efectuará el seguimiento, impulso y control de la organización y celebración de dicho evento, y han sostenido que la misma «no es fruto del consenso ni responde a la voluntad» de la Federation of Gay Games.

Así, han censurado la «decisión unilateral» del consistorio, al que han acusado de «apartar» de la organización de los Gay Games 2026 al colectivo y entidades LGTBIQ+, y han advertido de que esta situación supone «un riesgo real» para el proyecto. «Podría llevar al abandono de organizaciones aliadas, simpatizantes y empresas patrocinadoras que ya se habían comprometido con la estructura original, pudiendo convertirse ahora en opositores al proyecto o directamente llamando al boicot de los juegos», han avisado.

Por ello, las entidades han manifestado que no apoyan la creación ni se sienten «vinculadas» al comité organizador de los Gay Games 2026 y han anunciado que «posponen» su decisión final. En este punto, han instado al consistorio valenciano a «replantearse» su postura y «retomar un diálogo» que permita que los colectivos LGTBIQ+ asuman «la organización efectiva de los juegos» y sigan «los parámetros establecidos por la Federation of Gay Games».

"sin acuerdo ni comunicación"

Estos colectivos han lamentado que la creación del comité organizador se toma «sin acuerdo ni comunicación previa» con las organizaciones LGTBIQ+ que «deberían liderar dicho evento», por lo que han considerado que se ha «abandonado» de esta manera «la estructura legal original acordada con el anterior gobierno» y «traicionado los compromisos alcanzados» con la Federation of Gay Games.

En este sentido, han criticado que, en dicho comité, a las organizaciones LGTBIQ+ «únicamente se les asigna dos del total de ocho votos» mediante sendas vocalías a la Fundación València Diversitat y al Club Esportiu LGTBI+ Samarucs Valencia. Algo que, según han señalado, «en la práctica supondría dejar la toma de cualquier decisión en manos de la administración».

«Esta estructura recién aprobada después de un año de negociaciones no es fruto del consenso ni responde a la voluntad de la Federation of Gay Games», han sostenido los colectivos, que han criticado que tampoco se les ha informado «sobre los estatutos que finalmente habrán de regir el funcionamiento interno de este comité, ni han sido consultadas sobre su posible participación o no en dicho órgano».

Todas estas entidades han considerado que debe ser «el colectivo LGTBIQ+ quien lidere unos juegos que llevan su nombre» y que ello «debería hacerse precisamente a través de aquellas organizaciones que, en representación de todas las personas y entidades, presentaron, defendieron y ganaron este proyecto para todos los valencianos y valencianas».

Comité organizador

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobó el pasado viernes la creación del comité organizador de los XII Gay Games 2026, «como órgano colegiado que efectuará el seguimiento, impulso y control de la organización y celebración de dicho evento». Este órgano se reunirá cada tres meses «para realizar el seguimiento, impulso y control de las actuaciones llevadas a cabo para la celebración de los XXII Gay Games 2026».

En el mismo acuerdo, el Ayuntamiento de València encomendó a la Fundación Deportiva Municipal la organización del evento «en los términos del contrato de licencia formalizado con la Federación de Gay Games, Inc., el día 2 de febrero de 2022, en cuanto a los aspectos deportivos del evento y con la asignación de los medios que para ello se requieran».

El comité organizador de los Gay Games 2026 estará presidido por la alcaldesa o concejal en quien delegue. La vicepresidencia del órgano será ostentada por el concejal o concejala, de entre los del equipo de gobierno, que designe la propia alcaldesa.

Las seis vocalías del comité recaen en las siguientes entidades y organizaciones: Generalitat, Diputación de València, Fundación Valencia Diversitat, Club Esportiu LGTB + Samarucs València, Fundación Deportiva Municipal y Fundación Visit València. Actuará como secretario del Comité Organizador, el Secretario de Área II del Ayuntamiento de València o por el personal funcionario en quien delegue.

Desde la oposición, Compromís y el PSPV-PSOE criticaron que el equipo de gobierno de la ciudad, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, haya eliminado a las entidades LGTBI de la organización de los Gay Games. Lucía Beamud (Compromís) aseguró que el ejecutivo municipal «ha dado la espalda» a los colectivos LGTBI, mientras que Javier Mateo (PSPV) censuró «el nuevo golpe que ha asestado María José Catalá a la celebración de los Gay Games después de aprobar unilateralmente un comité organizador para el evento en el que se aparta a los colectivos LGTBI de la ciudad».

LOS GAY GAMES «SON DE TODOS»

Por su parte, fuentes municipales han defendido que se ha creado un comité organizador de los XII Gay Games 2026 «en el que están representadas las instituciones y entidades» y han insistido en que estos juegos «son de todos». En esta misma línea, han subrayado que desde el consistorio «se siguen dando pasos hacia la celebración» de este evento.