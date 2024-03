El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha dado luz verde este miércoles al programa de actuaciones que pretende arreglar más de la mitad de la red provincial de carreteras --526 de los 1.021 kilómetros-- hasta 2031 con una inversión global de 83 millones de euros.

Este plan de carreteras, que recoge 77 intervenciones, ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno provincial --PSOE, En Común-IU y CHA-- y de VOX, mientras que el PP ha votado en contra.

El programa de actuaciones contará con una planificación a largo plazo para agilizar tanto la redacción de los proyectos como los procesos de licitación y el primer paquete, con 19 obras por 6,5 millones de euros, saldrá a concurso este mismo mes de marzo. A ellas se sumarán otras cuatro actuaciones que también se van a ejecutar este mismo año porque ya están adjudicadas o a punto de adjudicarse y que cuentan con un presupuesto de 1,4 millones de euros.

El objetivo de este programa «pionero», según ha expresado el portavoz provincial socialista, Francisco Compés, es que los vecinos se desplacen con mayor seguridad y comodidad a sus municipios.

Para ello se van a suprimir las curvas y los cambios de rasante más peligrosos y se van a garantizar tanto una anchura mínima de calzada que permita el cruce de dos vehículos como un pavimento en buenas condiciones.

La red de carreteras de la DPZ está formada por 150 vías que en total suman más de mil kilómetros --más que la red del Estado, que suma 905 kilómetros en la provincia--, aunque su intensidad media es de menos de 250 vehículos diarios ya que normalmente conectan los municipios más pequeños.

Dos tipos de actuaciones

El programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 de la DPZ incluye dos tipos de actuaciones. Por un lado, acondicionamientos para hacer arreglos integrales en aquellas vías que presenten deficiencias importantes en el trazado, como curvas muy cerradas, cambios de rasante o calzadas estrechas, con lo que serán las intervenciones más complejas y que requerirán una mayor inversión. Este apartado abarca 22 actuaciones que suman 91 kilómetros y un presupuesto total de 28,7 millones de euros.

Por otro lado, una segunda línea prevé mejoras de firme y ensanchamientos para mejorar aquellas carreteras que necesitan más anchura o tienen su pavimento en mal estado. Serán 55 actuaciones en un total de 435 kilómetros menos complejas y de menor coste, con un presupuesto de 54,3 millones de euros.

Además, a estos 83 millones de euros hay que sumar las inversiones en el programa de conservación ordinaria, que incluyen 20 millones de euros para ese mismo periodo de tiempo, y el de renovación de la señalización, dotado con 3,2 millones, con lo que la institución destinará en los próximos ocho años 106 millones a la mejora de las carreteras.

Obras previstas

Entre las primeras carreteras en las que actuará la DPZ están la que une Codo con Belchite, Moneva con Moyuela, Monegrillo con Lanaja (Huesca), Bárboles con Grisén, Calcena con Beratón (Soria), Calatayud con Embid de la Ribera, el acceso a Godojos, Ariza con Bordalba y Cetina con Calmarza.

Los trabajos previstos en el primer paquete se completan con las carreteras que conectan Torralbilla con Langa del Castillo, Used con Puerto de Santed, Vistabella con Cerveruela, Cariñena con Encinacorba, Biota con Malpica de Arba, el acceso a Lacorvilla, Sos del Rey Católico con Uncastillo, Salvatierra de Escá con Lorbés y Borja con el Santuario de la Misericordia.

En cuanto al resto de las actuaciones recogidas en el plan, destacan por su cuantía económica las que intervendrán en las vías que unen Velilla de Ebro con Alborge, el acceso a Monegrillo, Alagón con Gallur, Ariza con Sisamón, Maluenda con Olvés, Oseja con Calcena, el acceso a Cerveruela o Sofuentes con Mamillas.

Intervenciones de los grupos provinciales

El portavoz adjunto del PP, Pablo Blanquet, ha definido este plan como «mucho ruidos y pocas nueces» y ha considerado que el presidente provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, «sólo busca el titular».

A su juicio, la cifra económica es «una burla para los zaragozanos» porque se necesita mucho más. Previamente, en declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de su grupo, Maricarmen Lázaro, ha apuntado que «lo razonable» sería «duplicar o triplicar» el presupuesto y que el plan debería ser a corto plazo por el «nefasto» estado de las carreteras.

«Sánchez Quero trae planes que anuncia Bombo y Platillo y luego se olvida de esos planes. El plan de Ecoprovincia no sabemos cuándo va a empezar. Los planes de caminos rurales no tenemos muy claro cuál va a ser la fecha de inicio. Anunció en un foro de alcaldes un plan para la instalación de cajeros en los municipios y tampoco sabemos nada. Queremos que traiga no palabras sino hechos a este pleno.», ha subrayado Lázaro.

Por su parte, el presidente de la institución ha insistido en que invertir en torno a 10 millones de euros anuales es «un esfuerzo importante» teniendo en cuenta que la DPZ tiene un presupuesto de 198 millones de euros, frente a los 8.000 del Gobierno de Aragón o los 800 del Ayuntamiento de Zaragoza.

Asimismo, Sánchez Quero ha recordado su compromiso de, si la normativa de estabilidad presupuestaria lo permite, destinar los remanentes, que actualmente ascienden a 80 millones de euros, a la mejora de las carreteras con el fin de acortar el horizonte temporal de este plan y que esté finalizado antes de 2031.

El diputado de CHA, José Manuel Latorre, ha opinado que es una «buena estrategia» que el plan esté contemplado para ejecutarse a largo plazo, así como que se atiendan de forma prioritaria las carreteras más deterioradas de la red provincial.