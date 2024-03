El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha criticado la gestión del gobierno de Jaume Collboni (PSC) en los primeros nueve meses de mandato y ha augurado que «hará que Barcelona pierda cuatro años».

Lo ha dicho en la conferencia 'Per Barcelona' este lunes por la tarde en el Born Centre de Cultura i Memòria, en respuesta a la conferencia anual organizada por el Col·legi de Periodistes que realizó el alcalde, Jaume Collboni, el pasado 29 de febrero.

Para Trias, la ciudad no ha mejorado y tampoco considera que se viva mejor, y a pesar de que cree que el hecho de que la alcaldesa no sea Ada Colau ha quitado presión a la ciudad y al debate público, ha afirmado: «Con esto, él --el alcalde--, piensa que tiene suficiente, pero no es verdad».

Ha reiterado que las elecciones del 28 de mayo iban de cambio o continuismo y, en ese sentido, ha considerado que la manera de actuar del gobierno municipal es «hacer ver que se cambia, para no cambiar nada. Hacer las políticas de Colau, sin Colau».

"especialista en ganar en los despachos"

Ha lamentado de nuevo no haber sido escogido alcalde a pesar de ganar las elecciones y ha afirmado que Collboni es «especialista en ganar en los despachos aquello que nunca ha ganado en las urnas», y que ha llegado a la alcaldía para frenar a un alcalde independentista.

Ha tildado al gobierno socialista de débil, sin estrategia ni liderazgo, y que vive de la inercia y de la fotos --ha dicho--, y cree que impulsa «eslóganes que tienen más que ver con la futura campaña electoral en Catalunya y no con la realidad de Barcelona», que le recuerdan al eslógan de 'España va bien'.

"imprescindible" la dimisión de batlle

Una de las prioridades de Trias es que Barcelona sea una ciudad limpia, ordenada y segura, y ha alertado de que la inseguridad es la principal preocupación de los barceloneses, por lo que ve «imprescindible» la dimisión del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle.

Trias defiende que Barcelona tenga «un gobierno fuerte que haga funcionar el Ayuntamiento», que sea una ciudad en la que funcionen los servicios básicos, que aborde las desigualdades, que se configure un gran pacto de vivienda, y que actúe como capital de Catalunya.

'no' al presupuesto

Con todo, y por las críticas expuestas, ha confirmado que Junts votará 'no' al Presupuesto del Ayuntamiento propuesto por Collboni y que harán «una oposición exigente a favor de Barcelona y su gente», y que ha asegurado que trabajarán para ser la alternativa.

También ha criticado que ERC haya permitido la tramitación del Presupuesto del Ayuntamiento tras alcanzar un pacto con los socialistas y que el PSC apoye los de la Generalitat, algo que ha dicho que le parece curioso puesto que «ERC vetaba al PSC, y el PSC vetaba a ERC».

«Si este Presupuesto es tan urgente y tan necesario, dejarlo cinco meses en el cajón como ha hecho el alcalde, sin negociar nada, ha sido una irresponsabilidad», y ha opinado que en octubre ya lo podría haber aprobado con una cuestión de confianza.

"muchas ganas" de saludar a puigdemont

Sobre su marcha, ha añadido que todavía estará un «tiempo breve», y ha explicado que quiere ver cómo evoluciona la amnistía para poder ayudar en todo lo que pueda.

«Sobre todo tengo muchas ganas de poder saludar bien pronto, en Barcelona, a personas que quiero y que hace siete años que no han podido volver», como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Lo han acompañado los 11 concejales del grupo municipal, el secretario general de Junts, Jordi Turull; la presidenta de Junts, Laura Borràs; el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet; y los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros.