La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado este jueves que el Gobierno andaluz seguirá realizando el informe de perspectiva de género que acompaña a los presupuestos y que «todas las consejerías cumplan con la normativa de género a la hora de elaborar sus presupuestos».

Así lo ha señalado al ser preguntada sobre este asunto en el Pleno del Parlamento de Andalucía por la diputada socialista Alicia Murillo. La consejera quien ha apuntado que, en los cinco años de gobierno del PP-A, «la brecha salarial entre hombre y mujer se ha reducido cinco puntos», que hay un 11% menos de mujeres que están en el paro y un 15% más de mujeres que están ocupadas".

«Ahora Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más mujeres en puestos de dirección. Eso no ocurría cuando gobernaba la izquierda», ha manifestado España, que ha destacado que «las mujeres quieren trabajar, poder conciliar y poder ser más libres porque tenemos más trabajo».

Frente a esto, ha criticado «lo que la izquierda hace por las mujeres» y, en concreto, «más de cien excarcelaciones y más de 1.200 reducciones de condenas» y ha criticado que haya convertido este país en «una tierra donde la extorsión y el chantaje gana siempre»

Por su parte, la diputada socialista ha señalado que, con «el decretazo de simplificación y con excusas baratas, el Gobierno andaluz justifica y da entrada a los micromachismo en nuestras leyes», ya que «invisibiliza los problemas de las mujeres».

Esto es así porque el nuevo decreto de simplificación de la Junta, según el PSOE, «suprime la comisión de impacto de género, las auditorías de género en consejerías y organismos de la Junta y la obligatoriedad de que la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalice que el presupuesto se elabora y ejecuta con perspectiva de género».

«Si no hay informes ni órganos transversales que pongan de manifiesto la brecha salarial o cuestiones como que seguimos siendo las principales cuidadoras en el hogar y que eso lastra nuestras carreras profesionales, si no hay informes que lo pongan de manifiesto, el problema no es visible, no existe. Y si no es visible, no se actúa», ha lamentado.

En este sentido, basándose en un informe de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2022, ha afirmado que «ninguna consejería ha tenido vigente un plan de igualdad de género y que se incumple la representación equilibrada en los órganos de dirección de ocho organismos».

De esta manera, ha señalado que «lo único que ha hecho el Gobierno es simplificar los derechos de las mujeres» y ha recriminado que «se pongan las chaquetas del andalucismo y del feminismos y cuando se meten en los despachos se la quitan».