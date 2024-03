Rifirrafe entre el presidente de la Asamblea y Más Madrid: "Si no tienen argumentos pues cállense"

La Asamblea de Madrid ha vivido este jueves un nuevo rifirrafe entre el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y el Grupo Parlamentario de Más Madrid. «Si no tienen argumentos, cállense», les ha llegado a espetar Ossorio durante la sesión plenaria.

Ha sido durante una pregunta del diputado de Más Madrid Emilio Delgado a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre la gestión de las residencias. El parlamentario ha criticado la gestión del Gobierno regional, con unos «protocolos terribles», el cierre de las comisiones de investigación, «comida podrida» e «inspecciones insuficientes».

«El sistema residencial de la Comunidad de Madrid está trasladando exactamente lo que es su Gobierno, con arrogancia, con soberbia, sin empatía y con una falsa sensación de impunidad que les lleva a defender lo indefendible y a sostener lo insostenible. ¿Saben qué creo? Que lo van a terminar pagando en algún momento», ha lanzado.

Por su parte, Dávila ha defendido que fue el Gobierno central «el que dejo abandonados a los españoles cuando más se les necesitaba, incluidas a las personas en las residencias». Considera que desde la izquierda «llevan cuatro años mintiendo» y «retorciendo el dolor» porque es la única manera que han encontrado de «tapar las vergüenzas» del Ejecutivo.

En este sentido, ha afeado que el exvicepresidente Pablo Iglesias saliese «corriendo» cuando las residencias «eran su responsabilidad». «¡Qué cobarde! Y lo sé porque yo estaba allí», ha trasladado, en el momento en el que ha sido interrumpida con gritos de «¡vergüenza!» por parte de Delgado y de otros parlamentarios de la formación.

Ha sido entonces cuando ha tomado la palabra el presidente de la Cámara. «Señorías, cuando habla un diputado, los demás diputados callan. ¿No se han enterado ustedes de que eso es así? El otro día les llamé la atención en la Junta de Portavoces y vuelven son ustedes imposibles. Son ustedes imposibles, señoría. Ellos cuando hablan yo les llamo la atención (...) Ustedes viven en un mundo paralelo, me parece. De verdad. En todo caso, dejen hablar a la señora consejera. No interrumpan, si no tienen argumentos pues cállense. Ustedes gritan porque no tienen argumentos», ha replicado.

Dávila ha vuelto entonces a tomar la palabra y a señalar que quien tampoco estaba era la actual ministra de Sanidad y portavoz en la Cámara de Más Madrid en ese momento, Mónica García, que mientras «sus compañeros se dejaban la vida» estaba «poniendo tuits y cobrando de esta Asamblea lo que no les correspondía».

«Me avergüenza verla a ella y a otros profesionales sanitarios de esta Asamblea dudar de sus compañeros, dudar de su humanidad, de ser capaces de decir que han dejado morir a una persona por el dinero de su cuenta corriente», ha trasladado.

Dávila: "hace política con el dolor"

En este sentido, ha sostenido que mientras la izquierda hace «política con el dolor» el Gobierno regional sigue «trabajando por los madrileños». «¿Y sabe lo que pasa? Que por mucho que crea que es mejor político por utilizar esas expresiones tan lamentables, usted y la izquierda radical tienen un problema mayor, y es que su palabra ya no vale nada. Lo saben los madrileños y por eso la mayoría absoluta está aquí», ha zanjado.

Delgado ha pedido la palabra a continuación al considerar que les han atribuido la responsabilidad de la gestión de la pandemia cuando esta era «de la Comunidad de Madrid». Ossorio ha rechazado concederle la palabra dado que en el debate se han hecho muchas alusiones y no ha llamado la atención a nadie y Delgado ha considerado que este debe dejar de actuar «como un miembro del PP».

«No tiene la palabra», ha sentenciado, mientras el diputado de Más Madrid continuaba afeándole su actitud. Ha sido entonces cuando Ossorio le ha llamado dos veces al orden, solicitándole silencio, y ha indicado que en su grupo son «imposibles». Delgado ha acabado abandonando el hemiciclo, entre aplausos de la bancada del PP.