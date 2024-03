El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, espera que tras el acuerdo entre el PSOE, Junts y ERC para sacar adelante la ley de amnistía se consiga que se «empiece a legislar» y se «recupere la iniciativa política».

«Vamos a ver si la tramitación parlamentaria sale adelante y se arranca una etapa para las mejoras sociales y económicas», ha expuesto Lobato al ser preguntado por la presentación del texto definitivo, que presenta esta mañana el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Ha añadido que aún no ha leído el acuerdo en sí, solo el comunicado de anoche. «Ni me preocupa ni me deja de preocupar», ha expuesto el socialista madrileño, quien en varias ocasiones ha mostrado dudas sobre cómo debía redactarse esta medida.

Con este acuerdo se desencallaría esta medida, que fue tumbada hace meses por Junts en el Congreso de los Diputados y que ha tenido que volver a la Comisión de Justicia de la Cámara baja.