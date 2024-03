El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari de los populares, Javier de Andrés, no descarta apoyar e incluso integrar un futuro Gobierno entre el PNV y el PSE-EE, si con ello impide «que salga adelante el proyecto ideológico de Bildu». Además, confía en que los populares puedan ser «decisivos» tras las elecciones vascas, ya que tiene «la sospecha» de que puede darse un pacto PNV-Bildu y ha destacado que los jeltzales siempre se anticiparán a un acuerdo alternativo Bildu-PSE

En un desayuno coloquio del Club Siglo XXI celebrado en Madrid y presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, De Andrés ha señalado la posibilidad de que los resultados de las próximas elecciones ofrezcan la oportunidad de que el PP pueda tener «una utilidad importante» porque pueden ser «muy decisivos».

«Tenemos que entender que ya no es solo que tengamos que ir a ser una alternativa a un Gobierno de Bildu, sino también para que no salga adelante un proyecto de Bildu», ha añadido.

A su juicio, «ya se están aprobando muchas leyes, iniciativas y muchas posiciones políticas que son las de Bildu, mediante acuerdos con el PNV y con el PSE-EE» que cree «muy nocivo para los vascos».

En este sentido, ha asegurado que los populares serían «exigentes de antemano antes de apoyar un Gobierno PNV-PSE, para que garantizara que no se iba a producir una forma de gobernar que satisficiera a EH Bildu». «Es decir, no solamente es que no gobierne Bildu, sino que tampoco gobierne su proyecto. Y eso es lo que nosotros vamos a pedir», ha enfatizado.

Preguntado por si estaría dispuesto a entrar a formar parte de un futuro Ejecutivo vasco, el líder del PP en Euskadi ha asegurado que no descarta, «de algún modo, tener un papel de influencia dentro del futuro Gobierno», sino que «desea tener un papel de influencia importante». «Y lo haremos precisamente para que no salgan adelante los proyectos ideológicos de Bildu», ha reiterado.

Javier de Andrés ha advertido, de esta forma, que no apoyará un Ejecutivo del PNV para que luego apruebe leyes con la formación soberanista, como por ejemplo la Ley de Cambio Climático --que ya se ha materializado al final de esta legislatura-- «en los términos en que los que quiere Bildu».

«Lo que quiero es que la política se centre, que no salga lo de Bildu después de que el PNV ha tenido un plus con el respaldo del PP», ha asegurado.

De Andrés ha señalado que lo que pretende es «influir para bien, centrando la política vasca y equilibrarla, porque se ha escorado muchísimo hacia puntos de radicalidad como Bildu», de forma que «aprueban toda clase de leyes» con sus postulados.

Pacto pnv-pp

El candidato a lehendakari ha admitido que existe «una preocupación» que PNV y EH Bildu «están alimentando» al poner sobre la mesa que son las únicas opciones a las que votar en los próximos comicios, y se ha mostrado convencido de que «no va a haber nadie con mayoría absoluta» y se necesitará cerrar pactos.

A su juicio, la oportunidad de influencia que puede tener el PP viene, sobre todo, de que el PNV «se ha colocado en un espacio de radicalidad». «Está en pactos con Podemos, con Bildu y en pactos con el Partido Socialista», ha indicado.

En este sentido, se ha referido al ofrecimiento «hace 40 días» del aspirante a la Lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, de pactar con la formación jeltzale tras los comicios un Gobierno que estuviera dirigido por el que fuera más votado de los dos, propuesta que reiteró posteriormente Arnaldo Otegi.

«Después de todo este ese tiempo, el PNV no ha dicho que no a esa oferta de un pacto PNV-Bildu. Yo no sé lo que van a hacer, pero lo que está claro es que ellos no lo han descartado, porque no han dicho que no. Si el PNV supiera que no va a pactar con Bildu, lo hubiera dicho con toda claridad», ha añadido.

En su opinión, los jeltzales «deben pensar que no le va mal esa idea, porque si creyera que eso le perjudica electoralmente, habría dicho que no». «Yo sí que tengo la sospecha de que pueda haber ese pacto, como ya hubo un pacto entre el PNV y HB. Yo no creo que el PNV quisiera que hubiera un pacto alternativo Bildu-PSE y me parece que se anticiparía esa posibilidad tomando la mano de Bildu, que le ha ofrecido con un pacto», ha insistido.

El presidente de los populares vascos ha considerado, por otra parte, que «hay una similitud un tanto sospechosa entre el símbolo de ETA» y la grafía de la 'e' de la palabra 'Aldaketa', con la que EH Bildu realiza su precampaña. «Llama la atención», ha asegurado.

"exiliados del país vasco"

Javier de Andrés ha recordado a los 180.000 vascos que se calcula que se fueron del País Vasco por el terrorismo de ETA y ha remarcado que se trataba de personas «con mucho talento, con capital, porque se quiso espantar a las personas con empresas, a las que amenazaba».

Por ello, en campaña electoral, el PP pretende plantear «un plan de retorno para las personas que se fueron» y darles la oportunidad de que regresen. «Es una iniciativa que también se está intentando en Irlanda», ha explicado, para apelar a «conseguir que esas personas voten, y voten estando en Euskadi».

Alternativa

Javier de Andrés ha asegurado que el PP «es la alternativa de la libertad» en Euskadi, para que «la gente pueda expresarse, sentirse y desear como mejor le parezca, sin ninguna imposición y sin ningún modelo ideal, sino que sea la propia sociedad la que se exprese con naturalidad».

«Hay un único modelo social y político que no se puede imponer, que es el liberal, porque los demás se pueden imponer a machamartillo. Se puede hacer con violencia, pero la libertad es imposible aplicarla sino es con la naturalidad de respetar a las demás», ha indicado.

A su juicio, esto es lo que defiende el PP en Euskadi, «con paciencia y con la convicción de que será la fórmula política que se acabará estableciendo en el País Vasco».

Tras exponer que económicamente la Comunidad Autónoma Vasca está «en declive», y de hecho, Madrid le ha adelantado en PIB, así como a Cataluña, ha dicho que a los vascos les «duele» haber perdido esa posición de liderazgo que los populares pretender «recuperar».

"segundones"

Para el líder de los populares vascos, son las autonomías que han antepuesto «proyectos identitarios a las cuestiones prácticas las que han ido hacia atrás». «Madrid ha sabido colocarse como una urbe abierta que es capaz de competir con cualquier lugar del mundo. Y a mí me gustaría que también en el País Vasco lo pudiéramos hacer. Creo que reunimos condiciones para ello, pero parece que nos hemos resignado a ser unos segundones y a ir cada vez más atrás», ha manifestado.

Javier de Andrés ha asegurado que él quiere que Euskadi «compita y desbanque a Madrid», para hacerse con «el primer puesto» y sea «el lugar que fue en cuanto a capacidad económica, actividad, creación de empresas, de empleo, generación de riqueza», de forma que «sea punta de lanza del conjunto de España».

Para ello, es necesario ser consciente de que el País Vasco «no es el modelo idealizado que tiene el nacionalismo», y ha puesto como ejemplo el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que en su día fue «ejemplo de buena sanidad».

A la dificultad de contar con personal sanitario capaz de atender a toda la demanda actual, cree que en Euskadi «se pone una traba adicional» que es la del idioma al exigirse unos perfiles lingüísticos que se priorizan a los doctorados. Además, ha dicho que en la Educación «pasa algo parecido». Por ello, cree que esto justifica que se haga «una enmienda a la totalidad a la política que se ha seguido durante 40 años».