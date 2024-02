Un 49,4% de los valencianos aprueba la gestión de Mazón y un 36,2% la suspende, según una encuesta de la Generalitat

Un 49,4% de los valencianos considera que la gestión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, es buena (41%) o muy buena (8,4%), frente a un 36,2% que la ve mala (22,9%) o muy mala (13,3%). Así se desprende del Estudio Sociológico y de Opinión Pública de la Comunitat Valenciana del mes de diciembre, en el que un 9,1% no supo o no quiso contestar a esta pregunta, y un 5,4% de los encuestados considera «regular» el desempeño del jefe del ejecutivo.

Otro de los datos que revela la encuesta es la valoración del 'president' propiamente: A la mayoría de los encuestados (57,5%), el líder del Consell les inspira poca (31%) o ninguna confianza (26,5%), mientras que un 7,6% confía mucho en él y un 28,3% tiene bastante confianza. El 6,7% no sabe o no contesta.

Sobre la valoración de la gestión de todo el Consell, el 39,4% la ve buena; el 7,7%, muy buena; mientras que el 22,8% la ve mala y el 16,8%, muy mala. El 4,4% la considera regular y el 8,8, no sabe o no contesta.

La encuesta, promovida y diseñada por el departamento de Presidencia de la Generalitat, se realizó del 23 de noviembre al 14 de diciembre, cuando en la Comunitat Valenciana estaba teniendo lugar el debate de Presupestos y en España pasaban pocos días de la investidura de Pedro Sánchez. La muestra es de 3.500 personas y la empresa encargada fue Cotesa. El coste de la encuesta ascendió a 44.467,5 euros.

Otra de las preguntas giró entorno a la coyuntura política y económica. Sobre la Comunitat Valenciana, un 46,6% de los encuestados ven buena o muy buena la situación económica y un 45,7% cree lo mismo sobre la política. Sin embargo, el 49,9% y el 50,5% opinan que la situación económica y política respectivamente es mala.

Esta cercanía en los porcentajes se desequilibra hacia el lado negativo si la pregunta es sobre el conjunto de España. Ahí, el 66,7% de los encuestados creen que la situación económica es mala o muy mala y el 71,3% opina lo propio sobre la coyuntura política. Solo el 27,3% cree que esta es positiva y el 31,4% opina que el país está bien o muy bien a nivel económico.

La supresión de sucesiones, la medida más conocida

Al ser preguntados por las medidas del nuevo gobierno, la más mencionada entre los encuestados es la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que obtiene un 35,1% de conocimiento. El segundo porcentaje más alto es el de quien no sabe o no contesta, con un 20,5%; seguida de las desgravaciones fiscales en la renta, que conoce un 10,3% y «ninguna», que es la respuesta que da un 2,3%.

La reducción de gasto en asesores y cargos públicos es conocida para el 7,5% de los encuestados; la educación gratuita de 0 a 3 años, para el 5,9%; la exención del valenciano en zonas castellanoparlantes, del 2,3% y la eliminación de la tasa turística, por el 0,7%. Hay un 8,4% que ha dicho otra propuesta.

Preguntados por la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, un 74,8% lo conoce y un 24,8%, no. El 44,6% lo valora muy bien, el 29,8%, bien; el 1,9% regular, el 11,6% mal y el 8,7%, muy mal.

Las desgravaciones fiscales vinculadas a la salud y el deporte son menos conocidas: solo un 35,8% de los encuestados las conoce frente al 64% que no. La gran mayoría de quienes han respondido (un 88,5%) las ven bien (41,3%) o muy bien (47,2%). El 53,5% cree que se podrá beneficiar de esta medida frente al 37,6% que no.

Partidos y oposición

La encuesta también pregunta sobre la oposición. En ella, el 26,8% valora la labor del PSPV-PSOE como buena; el 3,6% muy buena y el 14,1%, regular. Para el 28,5% es mala; para el 16,6%, muy mala y el 10,5% no sabe o no contesta. Este último, es justamente el mismo porcentaje para Compromís: un 10,5% tampoco sabe o no contesta sobre su desempeño. Un 4,9% valora la labor de la coalición como muy buena, el 24,8% como buena, un 12,6% como regular, el 27,2% como mala y el 20%, muy mala.

Referente a los partidos, el 32,3% de los encuestados votó al PP en las elecciones autonómicas; el 20,3% al PSPV-PSOE; el 12,2%, a Compromís; el 10,4%, a Vox; el 2,6% a Unides Podem y el 0,4%, a Ciudadanos, mientras que un 12% decidió abstenerse y el 2,2% votó a otros partidos. Un 7,7% no sabe o no contesta.

Sobre valoración de los partidos, el 31,5% cree que el PP es el partido más cercano a sus ideas; el 20,8% cree que es el PSPV-PSOE; el 10,4% dice que es Compromís; el 9,8%, Vox; el 2,7%, Unides Podem; el 1,3%, Ciudadanos; el 1,5%, Sumar, y el 0,9% Esquerra Unida.

El 32,1% cree que el PP es el que mejor representa los intereses de la Comunitat Valenciana, seguido del 20,6% que cree que es Compromís, el 10,6% que opta por el PSPV y el 6,1% que cree que es Vox. El 17,9% dice que ninguno.

A la pregunta de qué partido representa mejor las ideas de «la gente como usted», el 30,1% dice el PP; el 18%, ninguno; el 15,1%, Compromís; el 14,7%, el PSPV y el 7,9%, Vox.

Mismo esquema se reproduce en los partidos que inspiran más confianza: el 31,5% dice que es el PP; el 24%, ninguno; el 14,5%, Compromís; el 13,7%, el PSPV y el 7,5%, Vox.

Preguntados sobre líderes, el 32,7% señala que los mejores son los del PP, seguido del 17,9% que dice que ninguno; el 16,5% que opina que están en Compromís; el 12%, en el PSPV y el 4,1%, en Vox.

El 38,1% de los encuestados cree que el PP es el partido mejor capacitado para representar a la Comunitat Valenciana; el 16,2% cree que es el PSPV; el 15,3% dice que ninguno, el 11,3%, señala a Compromís y el 3,4%, a Vox.

A nivel político, el 41,6% de los encuestados se sitúan en el centro; el 19,1% en la izquierda y el 13,9%, en la derecha. El 9,9% se considera de centro-izquierda y el 9,1%, de centro-derecha, mientras que el 6,5% no sabe o no contesta.

Y preguntados sobre sentimiento nacional, el 60,9% de los encuestados se siente tan valenciano como español; el 16,1%, solo español; el 8,3%, más español que valenciano; el 6,7%, más valenciano que español y el 2,1%, solo valenciano.

Gestión de la deuda del botànic

La encuesta también pregunta por la gestión del Botànic, aunque se refiere exclusivamente a la deuda. La pregunta número 14 dice así: «Según datos oficiales, en los últimos ocho años la deuda de la Comunidad Valenciana ha subido más de 15.000 millones de euros. ¿Conocía usted este desajuste en las cuentas?», a la que un 44,3% ha respondido que sí y un 54,0% ha respondido que no.

Y la siguiente pregunta es: «Ahora que conoce el dato de endeudamiento de la Comunitat Valenciana, ¿cómo valora la gestión económica llevada a cabo por el anterior gobierno valenciano del Botànic?». A ello, un 4,7% de los encuestados responden que muy buena; un 19,6%, la ven buena; el 2,2%, regular; el 30,8%, mala y el 35,5%, muy mala, mientras un 7,2% no sabe o no contesta.

El cuestionario no precisa si el dato por el que pregunta es el del endeudamiento total de la Comunitat Valenciana, que en el segundo trimestre de 2023 --el último conocido en ese momento-- era de 57.246 millones de euros o el del incremento en los ocho años de Consell del Botànic, que accedió a la Generalitat con una deuda de 40.064 millones (cifra del segundo trimestre de 2015).

A la pregunta de cómo creen los ciudadanos que afectará a la Comunitat Valenciana este endeudamiento, el 25,6% cree que habrá recortes en servicios públicos y el 44,8% que subirán los impuestos. El 13,4% piensa que no le afectará, el 10,8% no sabe o no contesta y el 5,5% cree que se reducirán los salarios.

Amnistía y condonación de deuda

El barómetro pregunta por los pactos de la investidura de Pedro Sánchez, en concreto sobre la ley de amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña. Un 64,8% cree que serán negativos para España y un 67,2% para la Comunitat Valenciana. El 30,3% los ven positivos para España y el 25,3%, para la Comunitat Valenciana.