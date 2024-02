La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que el acuerdo alcanzado por el Govern y el PSC-Units para los Presupuestos de la Generalitat de 2024 es «insuficiente» y que se queda corto, y mantiene el veto al Hard Rock como condición para las cuentas.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Parlament tras el anuncio del acuerdo entre Ejecutivo y socialistas que encarrila la aprobación de las cuentas de este año, en la que ha lamentado también que el acuerdo no va a la «raíz» de los problemas.

«Estamos dispuestos a negociar sobre los contenidos del 2024, pero constatamos que estamos lejos», ha añadido.

Asimismo, ha reiterado que no negociarán partidas presupuestarias hasta que el Govern descarte el Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock, ha dicho que la Generalitat no les ha hecho todavía ninguna propuesta, y ha añadido: «Lo que no puede hacer es confundir nuestra buena voluntad con un cheque en blanco».

«No hay nada que nos chirríe especialmente, pero se queda corto y es insuficiente del todo para las necesidades que tiene el país», ha afirmado.

El hard rock, "una amenaza"

Albiach ha sostenido que el contexto de sequía y el hecho de que el PDU esté a punto de prosperar, según ella, hace que este año, a diferencia de los anteriores, la negativa de los comuns al Hard Rock sea «una amenaza» al Govern para aprobar los Presupuestos.

Así, ha señalado que no tiene sentido, a su juicio, aumentar las partidas presupuestarias de salud, seguridad o sequía y «acabar destinándolos a combatir la delincuencia y las situaciones de inseguridad» que se derivarían del Hard Rock, así como a combatir adicciones, ludopatía o salud mental.

«Es una medida que nosotros planteamos pensando en todas las familias que sufren la lacra de las adicciones, en todos los sectores que están sufriendo las restricciones por la sequía, en toda la gente preocupada por la seguridad», ha apuntado.

Finalmente, preguntada por si presentarán una enmienda a la totalidad a las cuentas, Albiach ha sostenido que el Govern «sabe lo que tiene que hacer» para evitar que la presenten y ha asegurado que no pierden la esperanza hasta última hora, en sus palabras.

EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA Y «TRANSICIÓN JUSTA»

En la misma rueda de prensa, el diputado de los comuns Joan Carles Gallego ha explicado algunas de las medidas que proponen para los Presupuestos en materia de educación, salud, vivienda y «transición justa».

Algunas de las propuestas son los 1.000 millones de euros en políticas de vivienda y la regulación de los alquileres de temporada que ya habían anunciado anteriormente los comuns; el 25% del presupuesto de Salud a Atención Primaria --que ya contempla el acuerdo del Govern y el PSC--, o reforzar algunos ámbitos de la salud como la salud mental o bucodental.

En materia educativa, los comuns piden ampliar las becas comedor; más recursos para la Formación Profesional (FP); reducción de ratios en la ESO, y un plan para la climatización de todos los centros educativos en un máximo de tres años, entre otras.