Mena (comuns) afirma que ERC tiene "miedo" a decir 'no' a Illa en el proyecto del Hard Rock

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha acusado este lunes a ERC de tener «miedo» a decir 'no' al PSC y a su primer secretario, Salvador Illa, en relación al complejo turístico de Hard Rock y considera que quien gobierna no puede temer negarse a estos proyectos.

«ERC debe afrontar sus propias contradicciones internas», ha subrayado Mena en rueda de prensa, y ha asegurado que los republicanos han dicho públicamente que no les gusta el proyecto, pero que no se atreven a oponerse a los socialistas.

Ha añadido que ERC debería ayudarles a «parar los pies» a estos proyectos que, a su juicio, no sirven para construir la Catalunya del futuro.

«No entendemos como el PSC, que se supone que es un partido de izquierdas, puede bloquear los Presupuestos si no se construye un casino, y tampoco se entiende el comportamiento de ERC, que sabemos que no quiere el proyecto, pero que tiene miedo de decir que no al PSC y a Salvador Illa», ha añadido.

Tras preguntársele si aceptarían una moratoria del proyecto para aprobar las cuentas de este año, Mena ha reiterado que el Hard Rock es una línea roja y que no darán su apoyo si no se archiva «para siempre».

Acuerdo con sumar

En referencia al acuerdo bilateral entre Catalunya en Comú y Sumar, la coordinadora de los comuns, Candela López, ha asegurado que quieren que Sumar sea «fuerte» a nivel estatatl.

«Queremos un Sumar fuerte en el ámbito estatal, queremos que Sumar contribuya en la transformación de España y, por tanto, desde los comunes no somos ajenos a esta realidad y también queremos contribuir», ha dicho.