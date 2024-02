Bilbao Basque FEST 2024 ofrecerá cerca de 200 espectáculos de música, danza y teatro y actividades de deporte vasco

Bilbao Basque FEST 2024, que celebrará su undécima edición esta Semana Santa, ofrecerá cerca de 200 espectáculos de música, danza y teatro y actividades de deporte vasco, además de catas y talleres gastronómicos, sesiones de cine y propuestas para el público infantil.

El concejal de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Xabier Ochandiano, ha presentado este lunes la programación completa de Bilbao Basque FEST 2024, la gran cita de la cultura vasca, que se celebrará del 27 al 31 de marzo.

Los cinco días de duración del festival de la cultura vasca Bilbao se extienden por 30 espacios de la Villa, con 308 restaurantes, bares, comercios y tiendas especializadas involucradas en esta edición, que incluye 175 actividades que implican la participación de 156 artistas y emplean a 125 personas para la producción y ejecución del festival.

Según ha explicado Xabier Ochandiano, el festival desplegará una amplia variedad de planes, en su mayoría gratuitos, para todos los gustos en su formato habitual de seis temáticas (Gourmet, Kultura, Musika, Sport, Market y Zinema) que se desarrollarán en una treintena de escenarios distribuidos por toda la Villa. En concreto, el público podrá disfrutar de 58 espectáculos de música, danza y teatro, 34 actividades de deporte vasco, catas exprés de productos kilómetro cero y mini talleres gastronómicos, entre otros muchos planes.

Bilbao Basque FEST es «un proyecto estratégico de ciudad que, además de poner en valor la enorme riqueza cultural vasca, actúa como un importante foco de actividad económica que fomenta el turismo y dinamiza la Villa al potenciar comercio y hostelería bilbaínas durante la Semana Santa», ha remarcado Ochandiano.

Este festival, ha añadido, ofrece «un programa de calidad que atrae tanto a visitantes como a bilbaínos que deciden quedarse en la ciudad durante los días festivos, al tener una alternativa de ocio de calidad con una programación que les permite redescubrir su propia ciudad». Con Bilbao Basque Fest, ha apuntado, pretenden "dinamizar la ciudad, contagiar ilusión y ambiente festivo durante la Semana Santa.

En la sección 'Musika', el cartel de este año pone el acento en las voces femeninas y el talento emergente. Así, Kuttune, Sarrabete y Amaterra, todos grupos liderados por mujeres, protagonizarán el ciclo de folk de Azkuna Zentroa.

El certamen también acogerá en su sección 'Musika' estrenos como el de Eider Sáez, exlíder de Nogen, que presentará su primer trabajo en solitario, y originales actuaciones como la de Manu Gaigne y Puy Barral, que en «Huesos» unirán música y poesía. Las notas más rockeras resonarán en el escenario del Kafe Antzokia, al que se subirán todas las noches las mejores bandas vascas en el marco de Basque FEST Rock City: Jim Jones Allstars, Paniks o MFC Chicken, entre otras.

También se han programado sesiones de DJ's en Marzana y locales de la ciudad como la Sala Azkena o Rocket ofrecerán conciertos en directo, dentro del ciclo «Taberna Live Music».

Premiadas producciones vascas en la sección 'zinema'

Dos reconocidos títulos protagonizan la cartelera de la sección 'Zinema' en Bilbao basque FEST: «20.000 especies de abejas» y «To bird or not to bird». La Sala BBK proyectará el jueves, viernes y sábado el largometraje de Estíbaliz Urresola, galardonado con tres Premios Goya de este año, que además se convirtió en la ópera prima con más nominaciones de la historia, al alcanzar las 15.

Este largometraje compartirá cartel con «To Bird or not to bird», corto de animación firmado por Martín Romero que también fue distinguido con un Goya en su categoría, y se proyectará cada día a las 18.00 horas, justo antes de la película de Urresola.

Historia, teatro y mucho humor

En el marco de la sección 'Kultura' se han programado los monólogos del ciclo 'Humor and Basque' de Bilborock, que se estrenarán el jueves 28 de marzo con la actuación de Jon Plazaola en «Tu Tum Platz», que repasará toda su trayectoria. Un día después, llegará «Tirando del carro», obra de Bocabeats Comedia, el nuevo espectáculo de improvisación de uno de los dúos cómicos vascos más exitosos: Iván Pérez y Aitor Vidaurreta. El sábado 30 será el turno de Aroa Berrozpe, que repasará con picardía y humor las trabas que ha ido encontrando a lo largo de su vida.

Además, la pareja de amigas Mirentxu y Begotxu compartirán sus particulares reflexiones sobre la final de la UEFA Women's Champions League durante los paseos fluviales por la Ría, que tendrán un coste de 3 euros. Otra forma distinta de observar y conocer mejor la historia de la ciudad es lo que ofrecen los 'Anfitriones de Bilbao', unos divertidos guías que recorren a diario el Casco Viejo y el Arenal.

El Muelle de Ripa, que el año pasado se estrenó como escenario Bilbao Basque FEST, amplía este año su cartel de teatro de calle con las obras «Yijaaa!!!», «Soy la bomba» y «Jacuzzi». El público podrá disfrutar además en la Plaza de la Convivencia de los bailes y coreografías de la compañía Aukeran, que presentará su proyecto «Aiurri», una reflexión sobre la necesidad de movimiento del ser humano. El espacio que dibujan las Torres Isozaki también acogerá el espectáculo de danza tradicional de la histórica agrupación Salbatzaile.

Bilbao Basque FEST ha programado varias actividades para los más pequeños, como talleres de circo, sesiones de teatro y magia en el parque de Doña Casilda y el Edificio Ensanche, además del Gargantúa en la explanada del Museo Guggenheim Bilbao.

La mejor gastronomía 'km0'

El Arenal volverá a ser el epicentro de la sección 'Gourmet' con la carpa de 1.500 m2 en la que diez comarcas turísticas vascas ofrecerán productos frescos de primera calidad. Queso Idiazabal, pimientos de Ezpeleta, chorizo Urigoiti, txakoli de Gorbeialdea y helados de Maruri Jatabe, chocolate y mieles de Tolosaldea, txakoli Urdaibai, pan de Gorbeialdea y vino de La Rioja Alavesa, serán algunas de los productos que se podrán degustar en las catas, que ofrecerán un total de 900 plazas.

También se volverán a ofrecer en el Txoko Gourmet los talleres de cocina de 45 minutos de duración con más de 476 plazas en las que las personas participantes aprenderán a preparar pinchos típicos bilbaínos como la gilda o el grillo, además de bocados que fusionan los productos vascos con sabores orientales: baserriko nigiri o tartar de ternera Eusko Label, entre otros.

Para poder participar en las catas y asistir a los talleres, Xabier Ochandiano ha recordado que es necesario realizar las inscripciones de manera presencial.

Exhibiciones y talleres de herri kirolak

Además, junto a la carpa del Txoko Gourmet se desarrollarán los talleres y exhibiciones de los Herri Kirolak. Levantamiento de yunque y piedra, sokatira, transporte de txingas o tronza son algunas de las pruebas que el público podrá disfrutar en el Arenal y que arrancarán el jueves, 28 de marzo a las 12:30 horas, con el Campeonato Oficial de Bizkaia de Carro (Orga joko) femenino y masculino.

También se celebrarán varios talleres dirigidos a mayores de ocho años desde el jueves 28 al sábado 30 de marzo a las 11.30 y a las 16.30 horas.

Nuevo soporte para distribuir la programación

El festival estrena soporte para distribuir su programación, una chapa con un código QR impreso que permitirá acceder de forma directa a toda la información del evento y a la agenda diaria on line del festival.

El Ayuntamiento repartirá 15.000 chapas con este código QR impreso con los detalles sobre las actividades, horarios e información útil para la ciudadanía. Con esta iniciativa, el consistorio apuesta por la sostenibilidad gracias a un uso más racional de los materiales, así como por amoldarse a las tendencias digitales actuales.