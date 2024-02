El candidato de EH Bildu a lehendakari en las próximas elecciones al Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha pedido «reforzar» a la formación soberanista para conseguir, en las próximas elecciones al Parlamento vasco, una alternativa al modelo «excluyente» de Gipuzkoa, que «da la espalda» a la primera fuerza política del territorio. Además, ha defendido el proyecto de cooperación de la EH Bildu, que «en ningún caso encorseta la ambición nacional de este país».

EH Bildu he presentado este domingo en el Museo Balenciaga de Getaria la lista de la formación soberanista para las elecciones al Parlamento Vasco con la presencia de Pello Otxandiano, la cabeza de lista por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, y la portavoz de las Juntas de Gipuzkoa y candidata por Gipuzkoa, Maddalen Iriarte.

El candidato a lehendakari ha aludido al lugar en el que se ha celebrado el acto, el museo del modisto guipuzcoano Cristóbal Balenciaga, para afirmar que EH Bildu «tiene una forma de hacer política que hilvana, borda y refuerza, que cose un gran proyecto».

«Un gran proyecto que pretende dar un futuro a este país. Una política que en ningún caso encorseta la ambición nacional de este país», ha manifestado.

Además, ha insistido en que «hay dos modelos de hacer las cosas», uno el de Gipuzkoa, «incapaz de implementar el mandato democrático de la sociedad, que es un mandato democrático por avanzar en políticas públicas más avanzadas en términos sociales, más progresistas, más feministas, más sostenibles y más igualitaristas».

«Es un mandato democrático que exige que la derecha reaccionaria no condicione la política vasca y la política guipuzcoana. Ese es un modelo, y es un modelo excluyente, que se construye dando la espalda a la primera fuerza política de este territorio, que es una fuerza política abertzale, soberanista e independentista, que conecta con ese mandato democrático», ha añadido.

Según ha advertido, es «imposible» ofrecer «un proyecto optimista, un proyecto esperanzador» para Euskadi «dando la espalda a la primera fuerza política que conecta con ese mandato democrático», ha dicho, en alusión al pacto PNV y PSE-EE que, con el apoyo de un representante del PP, logró que la candidata jeltzale fuera elegida diputada general pese a haber sido EH Bildu la primera fuerza.

Pello Otxandiano ha contrapuesto a este «modelo» el que «se ha consolidado» en Pamplona, «un modelo de cooperación sobre un modelo de país, un modelo de ciudad progresista y soberanista».

«Lo que está en juego en este momento, en este país, es entre un modelo que plantea una política cortoplacista, una política que no es capaz de responder a las aspiraciones de esta sociedad, al ansia de avanzar por una sociedad más justa, más equitativa y más soberana, o un modelo cooperativo que no es excluyente, que no excluye a la primera fuerza política de este país, y que pretende avanzar hacia un horizonte más igualitarista, más progresista y más soberanista».

En su opinión, para avanzar «hacia ese modelo político, esa alternativa», es imprescindible «reforzar la opción política de EH Bildu», porque «representa ese mandato democrático». «Somos una fuerza política soberanista de izquierdas. Y si este país va a avanzar en términos soberanistas y va a avanzar en términos progresistas, será porque EH Bildu lidere la política de nuestro país», ha apuntado.

El candidato a lehendakari ha insistido en que «no es una opción que los mismos de siempre, sigan haciendo lo mismo de hasta ahora». «No es una opción. Hay que seguir escribiendo la historia de este pueblo, y la historia de este pueblo se escribe mediante esa izquierda kilómetro cero», ha dicho.

Kortajarena

Por su parte, Nerea Kortajarena ha criticado a quienes «no se dan cuenta o no se quieren enterar» de que «ya estamos en otro tiempo». «Que las recetas del siglo XX no sirven cuando ya estamos concluyendo el primer cuarto del siglo XXI», ha apuntado.

Según ha dicho, «hay un camino a recorrer siguiendo el ejemplo municipalista en este nuevo ciclo, llevando a cabo políticas de cercanía, que miren a los ojos de la ciudadanía y que entiendan sus urgencias en Osakidetza».

«Que no dé por normal alquileres que rondan los 1.000 euros, hipotecas que se llevan más de la mitad de un sueldo; que no normalice que los más jóvenes tarden en emanciparse hasta los 30 años o el que cada una tenga que buscarse la vida cuando tiene necesidades de cuidado», ha manifestado.

Por ello, ha reiterado que no hace falta «ni políticas del siglo XX ni acuerdos del siglo XX». «Hoy, aquí y ahora, se necesitan políticas y acuerdos acordes a 2024. Se requiere de otra manera de hacer política y otra manera de gobernar», ha indicado.

Nerea Kortajarena también ha recordado «lo que sucedió en las elecciones forales el pasado mayo, en las que EH Bildu fue primera fuerza política. »Con 120.000 votos ganó cinco junteras y junteros, sumando 22. Fue la fuerza más votada del territorio. ¿Y qué pasó luego? Pues que la entente PNV y PSE (...) no entendió o no quiso entender lo que les demandaba la ciudadanía en ese momento", ha señalado.

Según ha proseguido, PNV y PSE-EE « siguieron haciendo lo mismo, con sumas más exiguas, necesitando y apoyándose en la muleta del PP». «Aun cuando la suma de las dos fuerzas no da para una mayoría absoluta, sigue manteniendo ese pacto con el único objetivo de conservar el poder, el 'statu quo' y seguir haciendo lo mismo», ha concluido.