De Paco asegura que Urtasun no ha respondido a su carta sobre Velintonia: "Está más preocupado por la descolonización"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha afeado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no le haya respondido a una carta que le envió para plantearle la posibilidad de colaborar en un proyecto que asegure la titularidad pública de la casa de Vicente Aleixandre en la capital, Velintonia.

«Está más preocupado por la descolonización, por el Prado extendido y por otra serie de cosas», ha ironizado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha cargado contra las recientes propuestas del ministro en materia de descentralización de museos nacionales asentados en la capital o la revisión de los mismos desde el punto de vista del colonialismo.

En el caso de la vivienda que perteneció al Premio Nobel de Literatura, cuya subasta se cerró sin que llegaran a presentarse pujas por el inmueble, De Paco ha defendido la opción, que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital ven con buenos ojos, de que el Ministerio de Cultura adquiera Velintonia, mientras las administraciones autonómica y municipal se comprometían a dotarla de contenido cultural.

«Ha habido un intento de conversación por parte de la Comunidad de Madrid, yo escribí una carta al ministro diciéndole esto, que debíamos, entre las administraciones, hablar para ver cómo lo preservamos. Nunca me ha contestado. Está más preocupado por la descolonización, por el Prado extendido y en otra serie de cosas», ha lamentado el consejero.

Mariano de Paco ha defendido que tanto la Comunidad de Madrid como el resto de administraciones han tenido «siempre claro» el «valor indiscutible» del legado material de Vicente Aleixandre, cuya casa en el distrito de Chamberí cuenta con la declaración, por parte del Gobierno regional, de Bien de Interés Patrimonial y sus archivo, de Bien de Interés Cultural.

Por ello, reconoce que «se han producido muchas conversaciones» para ver «de qué manera» desde las competencias «de cada uno» se puede «preservar ese legado». «En el momento en el que estamos, y nosotros lo hemos dicho ya públicamente, entendemos que el calado del personaje, de su obra y de lo que ha supuesto, no solo para Madrid, es fundamental».

"es el estado el que tendría que comprar la casa"

En este sentido, y como elemento de la Generación del 27 a la que pertenecía el Premio Nobel, De Paco considera que «sería el Ministerio el que tendría que ocuparse de adquirir el inmueble». «Entendemos que tanto competencialmente como desde un punto de vista de planificación política, es el Estado central el que tendría que comprar la casa. A partir de ahí nosotros lo que hemos ofrecido es llenar de actividad ese inmueble una vez que esté adquirido», ha explicado el consejero.

«Lo que queremos es que ni la casa ni el archivo se pierdan precisamente porque entendemos su valor y queremos que siga pasando generación tras generación y queremos que siga colonizando a nuevos lectores», ha sentenciado.

La subasta por la casa del poeta Vicente Aleixandre en Madrid, con una tasación de 4,5 millones de euros, concluyó sin recibir pujas en el plazo de 20 días para la recepción de ofertas. El mínimo para pujar por este inmueble era de 3,1 millones de euros, importe equivalente al 70% de ese precio de tasación.

La salida en venta de este inmueble generó diversas reacciones de las instituciones. Fuentes del Ministerio de Cultura aseguraron a Europa Press el pasado 6 de febrero que estaban «estudiando» la petición de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid de comprar la casa del poeta Vicente Aleixandre en Madrid.

Ya en 2007 se establecieron negociaciones con la entonces ministra de Cultura Carmen Calvo, quien finalmente descartó la compra de la casa ante unas cifras exigidas por los herederos de Aleixandre «desorbitadas, impagables e injustificadas» para los recursos públicos.

En ese año, tanto el Ministerio de Cultura como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se retiraron de las negociaciones al considerar que los 6,5 millones de euros solicitados por los familiares era una cifra excesiva.

Descolonización de museos

Respecto a la polémica suscitada por las palabras de Urtasun en el Congreso de los Diputados sobre la descolonización de los museos o su apuesta por descentralizar algunas de estas instituciones culturales, a semejanza del proyecto el Prado Extendido, el consejero madrileño cree que sólo caben «dos posibilidades»: «O hay una necesidad del ministro de intervenir en el comportamiento humano, y esto nos recuerda a determinados regímenes que yo creo que no han traído nada bueno a este mundo, o simplemente se ha equivocado, ha cometido un error y no quiere reconocerlo y está obrando de esta manera», ha defendido Mariano de Paco.

El responsable autonómico de Cultura señala que lo que le han pedido a Urtasun es «que cuando hace una declaración de este calado» la «explique». «Es el Gobierno central y debe explicar cuáles son sus líneas maestras de funcionamiento, cuáles son sus líneas maestras estratégicas para conseguir lo que todos queremos, que es la mejora de las condiciones culturales y prestar un mejor servicio público al ciudadano», ha apostillado.

De Paco tiene la impresión de que «se lanzan los mensajes y luego o no se desmienten porque no se quiere reconocer que se ha estado equivocado o directamente se toman caminos que puedan explicar aquello que se quiso decir pero que no sabía». «Es decir, es mantenella y no enmendalla. Y a mí me parece que eso no es una buena política», ha sentenciado De Paco.

Ahondando en la cuestión de la descolonización de los museos, ha reivindicado que «todas las civilizaciones, de alguna u otra manera, han colonizado», en el sentido de «permeabilizado» en otras, algo que "siempre afecta a las dos partes.

«No podríamos entender nuestra cultura si no estamos pensando en ese proceso de mixtura, en ese proceso de permeabilización que produce la colonización. Porque hay dos pueblos que se juntan y de ahí sale una tercera mirada del mundo. Al final la cultura es eso. La cultura es la manifestación material e inmaterial de una mirada del mundo. No podríamos entender lo que nosotros somos ahora mismo si no comprendiésemos que aquí estuvo Grecia y que aquí estuvo Roma», sostiene.

«Por eso, por la mezcla de esas culturas, y por supuesto en nuestro caso, en España, también de los musulmanes, de ahí sale una cultura que es nueva», ha insistido De Paco, quien considera que «hablar de descolonización sin tener en cuenta este proceso», resulta «curioso».