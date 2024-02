Las organizaciones agrarias obtienen el compromiso de Samper de empezar a trabajar en sus reivindicaciones

Las organizaciones agrarias --UAGA-COAG, ASAJA, UPA y ARAGA--, así como Cooperativas Agroalimentarias de Aragón comenzarán a trabajar a partir de la próxima semana, tras las movilizaciones previstas a nivel nacional en Madrid el próximo 26 de febrero, con el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, para atender las reivindicaciones del sector primario que son competencia autonómica y que la Comunidad Autónoma de Aragón «presione» en las que son de competencia estatal.

Así lo han manifestado los representantes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas agroalimentarias, que han aprovechado las movilizaciones convocadas este jueves para entregar una «tabla reivindicativa» tanto al consejero autonómico como al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, ha asegurado que salen «contentos» después de que el consejero haya aceptado sentarse a trabajar en las reivindicaciones del sector para aplicarlas en la Comunidad Autónoma de Aragón y trasladarlas a Madrid y a Bruselas.

Sobre la tensión vivida frente al edificio del Departamento de Agricultura, al que decenas de manifestantes han intentado entrar por la fuerza, lo que ha provocado alguna leve carga policial, ha asegurado que «la presión es clave para negociar» y que «la gente ha salido a la calle porque está harta de que no se haga nada por el sector» y de que sus explotaciones estén yendo hacia la «inviabilidad económica».

Desde UAGA-COAG, su secretario general, José María Alcubierre, ha considerado que «se están empezando a poner las pautas», pero ha advertido de que el sector necesita «soluciones ya», desde Aragón, Madrid y Europa.

«Esperemos que la semana que viene convoquen ya sin falta a una primera reunión después de la movilización que se va a hacer en Madrid y ahí empezar a trabajar para hacer unas explotaciones fuertes para que la rentabilidad del sistema de agricultura social, profesional y familiar sea la que prime en nuestro territorio y para que haya soluciones después de toda esta explosión que hemos tenido en los últimos días», ha apuntado.

Llamamiento al gobierno de aragón

En ese sentido, ha recordado que el Gobierno de Aragón puede tomar «muchas medidas», como «esas ayudas directas que se prometieron por la sequía, que todavía no están encima de la mesa», al contrario que en otras comunidades, como Cataluña.

A ello ha sumado la flexibilidad en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), decretos que ayuden a la concentración parcelaria o medidas en favor de las instalaciones ganaderas. «No sólo vale con pasar la pelota de unos a otros», ha subrayado.

Alcubierre ha reconocido que «los ánimos están exaltados», pero ha apelado a que esa exaltación vaya «dirigida» y «canalizada» en conseguir resultados para el sector, que la gente se pueda quedar en sus explotaciones y que no se pierdan «200 activos todos los años» en Aragón.

El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, ha afirmado que están «satisfechos» por la creación de este equipo de trabajo entre organizaciones agrarias y la propia Consejería donde poder elevar todas las reclamaciones del sector.

Por su parte, el presidente de ARAGA, Federico Lorente, ha destacado que las propuestas han sido «bien recibidas» por la Consejería y ha añadido que «se presionará» a todas las administraciones competentes para «conseguir darle la vuelta a esta situación en la que se encuentra ahora mismo el sector primario a nivel de toda España».

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, se ha mostrado satisfecho por que vaya a haber un calendario de trabajo, si bien el problema es «muy complicado» de resolver, ya que está «Bruselas por un lado, Madrid por otro y Aragón por otro». Ha anunciado que apoyarán cualquier acuerdo, pero «siempre que haya unión sindical».

Samper cree que la mayoría de los problemas "vienen de europa"

«Evidentemente, este consejero entiende, comparte todas las reivindicaciones de las organizaciones agrarias porque tengo el ADN y vengo de ahí», ha expresado Samper, en referencia a su anterior etapa liderando ASAJA Aragón.

Ha admitido que los problemas del sector primario son «muchos y muy variados», pero ha insistido en que «la mayor parte vienen de Europa». No obstante, ha asegurado que la Consejería ha publicado «en tiempo récord» una orden para la incorporación de jóvenes agricultores.

Del mismo modo, ha apostado por cambiar «la mecánica» y «las malas inercias» en la función pública porque «no hay que dar por bueno nada de lo que hasta ahora se ha dado por bueno», aunque ha recalcado que en su departamento hay «excelentes funcionarios».

Samper ha defendido también la necesidad de planificar mejor las convocatorias para los próximos años, pero ha agregado que las inercias «no se pueden cambiar ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro meses» y que «cuesta cambiarlas».

«Todo lo que esté en manos de las competencias del consejero no se va a producir, se está ya produciendo», ha añadido el consejero, quien ha emplazado a la reunión de ministros de Agricultura de los 27, prevista para este 26 de febrero en Bruselas.

Eso sí, «hasta que no se cambie lo que no está bien, las normas están para cumplirlas. Con lo cual, todo grado de flexibilización no puede ir más allá», ha avisado.

Por otro lado, ha vuelto a defender los créditos blandos frente a las ayudas directas para la sequía que reclaman las organizaciones agrarias. En sus palabras, esta es «la mejor fórmula» y ha sido «todo un éxito».

El gobierno de españa pide a las ccaa que asuman su responsabilidad

En cuanto a la reunión con el delegado del Gobierno, Beltrán ha apelado a la responsabilidad de las Comunidades Autónomas para dar respuesta a las preocupaciones de agricultores y ganaderos y ha trasladado a los representantes de UAGA-COAG, ASAJA, ARAGA Y UPA las propuestas presentadas por España a la UE para simplificar la PAC, así como las 18 medidas planteadas a las propias organizaciones profesionales agrarias.

Entre ellas están el refuerzo en la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, la simplificación de la PAC y sus trabas burocráticas, la defensa del principio de reciprocidad y de las cláusulas espejo, el apoyo al sistema de seguros agrarios, el mantenimiento del gasóleo profesional, soluciones para la ganadería extensiva y convocatoria de un foro y medidas para impulsar la incorporación de jóvenes al campo.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Aragón ha recordado que las Comunidades Autónomas también tienen que «asumir sus responsabilidad y buscar soluciones», por lo que ha pedido «su apoyo y colaboración» ya que la propia Constitución señala que «la agricultura y la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía», son de competencia autonómica.

Así, ha remarcado que hay medidas «muy sencillas» que pueden tomar los ejecutivos autonómicos para responder a las reclamaciones de los profesionales del campo, como unificar las convocatorias de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector, mejorar la coordinación para controlar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria o más ayudas regionales al sistema de seguros agrarios.

Además, ha indicado que España aboga por simplificar la carga administrativa de agricultores y ganaderos, así como por solicitar la derogación para 2024 de la rotación de cultivos, la eliminación de la obligación de dejar superficies no productivos o la exigencia de foto georreferenciada en la declaración de la PAC.

Del mismo modo, el Ejecutivo central propondrá en Europa ampliar el catálogo de ecorregímenes para tener en cuenta a las zonas especialmente áridas y que el cuaderno digital sea voluntario.