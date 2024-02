Trias afirma que Puigdemont acabará aprobando la amnistía y que le imagina negociando con Feijóo

El exalcalde de Barcelona y líder de Junts en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha afirmado que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, acabará aprobando la ley de amnistía y ha asegurado que se lo imagina negociando con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Lo ha dicho en una entrevista de La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que Puigdemont acabará aprobando la ley de amnistía, pero ha remarcado que el trabajo se debe hacer bien y que también «se tienen que mover los demás».

Respecto a Puigdemont, ha celebrado que tomara la decisión más importante, que es apoyar que haya Gobierno, algo que Trias le ha agradecido: «Le agradezco que haya tenido la valentía de afrontar esto de la forma en que se ha afrontado».

A feijóo le han cambiado el chip

Y al preguntársele por si se imagina a Puigdemont negociando con Feijóo, Trias ha contestado: «Sí, me lo imagino».

«Si, me lo imagino, porque yo ya he negociado. Yo he sido conseller de Salud de la Generalitat y el señor Feijóo era el director general del Instituto Nacional de la Salud. He tenido mucha relación y he tenido buena relación», ha relatado.

Ha añadido que Feijóo «era una persona centrada que entendía el problema territorial en España», pero que ahora dice cosas que parece que le hayan cambiado el chip, según Trias.

«Si un día el señor Núñez Feijóo gana a nivel de España, pues Núñez Feijóo deberá cambiar de planteamiento a la fuerza. Y nosotros, ¿qué tendremos que hacer?. ¿No hablar con Núñez Feijóo?», ha concluido.