Desde este lunes se van a producir ocupaciones en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu por dos obras que coinciden en el tiempo y que afectarán a la movilidad del Paseo de la Castellana y viales del entorno. Se trata de los trabajos de ampliación y modernización integral de la estación de Metro Santiago Bernabéu y del proyecto de construcción del aparcamiento bajo rasante de la Castellana.

Las obras de Metro cuentan con un plazo de ejecución de 38 meses para incrementar la superficie de la estación, facilitar el transporte público a los viajeros con movilidad reducida, instalar 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas.

Para los trabajos de construcción del nuevo «hub» de movilidad sostenible se estima un plazo de 18 meses. Se habilitarán, en una superficie de 37.860 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas subterráneas y sus accesos, 1.229 plazas de aparcamiento para automóviles no eléctricos y de 100 plazas para automóviles eléctricos, 54 plazas para motocicletas eléctricas y 40 plazas para vehículos de movilidad urbana. En la infraestructura también se instalará una electrolinera.

El desarrollo de estos trabajos también servirá para dotar a estas instalaciones de avances tecnológicos que aumentarán la calidad del servicio y optimizarán la experiencia del usuario, la eficiencia y el mantenimiento, destacan desde el Ayuntamiento de Madrid.

'dispositivo especial de movilidad'

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un 'Dispositivo especial de movilidad' enfocado a satisfacer las posibles necesidades en materia de circulación, en el que además se contará con el despliegue de Agentes de Movilidad en la zona que realizarán tareas específicas en materia de regulación y control del tráfico.

Los trabajos se realizarán en varias fases. Durante la primera, que tiene una duración estimada de 3 meses a contar desde el día 19 de febrero, se registrarán los siguientes cortes de tráfico: Se mantiene el corte del lateral este del Paseo de la Castellana entre la avenida de Concha Espina y la calle Rafael Salgado (implantado con motivo de las obras del estadio Santiago Bernabéu); ocupación del carril bici y del carril de circulación izquierdo del lateral oeste del Paseo de la Castellana a la altura del Palacio de Congresos y corte lateral oeste en Castellana entre Plaza de Lima y transfer a la altura de la Plaza Ruiz Picasso.

Como itinerarios alternativos para el corte lateral este del Paseo de la Castellana entre la avenida de Concha Espina y la calle de Rafael Salgado se recomienda continuar por el tronco desde la Plaza de Lima y acceder al lateral este por la calle Rafael Salgado y, ante el corte lateral oeste del Paseo de la Castellana entre Plaza de Lima y transfer a la altura de Plaza Ruiz Picasso, se recomienda continuar por el tronco central del Paseo de la Castellana hasta el transfer localizado a la altura de la Plaza Ruiz Picasso.

Los vehículos que circulen por el Paseo de la Castellana en sentido sur y que deseen girar a la derecha hacia la avenida del General Perón podrán hacerlo desde el lateral del Paseo de la Castellana donde permanecerá habilitado un carril de circulación.

También será posible el giro a la derecha desde el tronco central del Paseo de la Castellana desde el carril que se sitúa junto al carril bus, aunque se recomienda el uso del lateral del Paseo de la Castellana.

El carril bici sentido sur permanecerá cortado, los ciclistas contarán con un carril 30 en el tronco central sentido sur que conectará con el ya existente después de Raimundo Fernández Villaverde.

Afecciones en emt y paradas de taxi

En Metro, durante fases intermedias y finales de la obra, se podría ver afectado el funcionamiento de la línea 10 de Metro. Sin embargo, durante esta primera fase, el funcionamiento de la línea 10 de Metro será el habitual.

Para los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se verá afectada la parada 41, sita en el tronco central del Paseo de la Castellana, 93 (en el entorno de la Plaza de Lima) que utilizan las líneas 14, 27, 40, 126, 147, 150, N22 y N24. Las obras también afectan a las líneas 43 y 120. Los posibles desvíos o cambios de ubicación de paradas de cada una de las citadas líneas serán publicados en la página web de incidencias de la EMT.

Si bien durante la primera fase de las obras no se encuentra prevista la afección a ninguna estación de Bicimad, en fases posteriores podría verse afectada la estación 153, localizada en General Perón con Poeta Joan Maragall.

Para los servicios de taxi, en la primera fase de las obras se eliminará la parada localizada en el Paseo de la Castellana a la altura del número 93, al tiempo que se implantará una nueva parada provisional en las inmediaciones del número 144 del Paseo de la Castellana. Se puede consultar la ubicación de las paradas de taxi en el siguiente enlace: Localiza las paradas de Taxi en el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, que se actualizará con la evolución de los trabajos. Si es posible se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público o evitar la zona.

Desvíos recomendados

Con el fin de reducir el paso de vehículos por el entorno de las obras y también para disminuir el giro hacia la derecha a la avenida General Perón de los vehículos que circulan por el tronco de Paseo de la Castellana en sentido sur, se recomendarán los siguientes desvíos: Desde Plaza de Cuzco hacia C/ Sor Ángela de la Cruz-C/ Orense-Av. General Perón.

Desde Plaza de Cuzco hacia C/ Alberto Alcocer-C/ Padre Damián-Av. Concha Espina Desde el lateral de Castellana con sentido Sur hacia C/ San Germán-C/ Orense-Av. General Perón. Desde el lateral de Castellana con sentido Sur hacia C/ Pedro Teixeira-C/ Orense-Av. General Perón.