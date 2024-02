Sumar denuncia la "apuesta fallida" por la economía turística y acusa al PNV de "privilegiar a fondos de inversión"

La candidata de la coalición Sumar a lehendakari, Alba García, ha denunciado la «apuesta fallida por la economía turística» en Gipuzkoa y ha acusado al PNV de «privilegiar a grandes fondos de inversión y regalar suelo público».

García ha acudido este sábado al donostiarra barrio de Gros, acompañada por Jon Hernández (Ezker Anitza-IU) y Carmen Muñoz (Berdeak Equo), para presentar algunas de las propuestas y el análisis de la coalición sobre vivienda y turismo.

En su intervención, García ha advertido que el turismo genera «impactos llamativos en el día a día» de los vecinos por el encarecimiento de la vivienda. «Esta apuesta fallida por la economía turística afecta a todo el territorio, pueblos y ciudades de Gipuzkoa que ven cómo una gran cantidad de recursos públicos se concentran en un espacio concreto», ha criticado.

En este contexto, ha alertado de que vivir en San Sebastián es «cada vez más difícil porque los precios suben, los espacios se privatizan y las aceras se llenan de personas, sin que sea posible encontrar la panadería o el ultramarinos de siempre porque han sido sustituidos por una franquicia más».

Tras considerar que la vida vecinal está «en peligro por el impacto del turismo», ha lamentado que el hecho de que la vida vecinal y de cercanía desaparezca supone «una pérdida del valor de la convivencia que tiene que hacer reflexionar sobre qué propuestas políticas y económicas se hacen». «Una convivencia que nos ha costado mucho construir. Y esto va de acciones y de políticas concretas, no es un fenómeno natural», ha añadido.

La candidata ha incidido asimismo en que el mercado se ha mostrado «ineficaz para responder a las necesidades de los vecinos» y ha criticado que el Gobierno Vasco tiene «la ley de Vivienda metida en un cajón».

«Y no sólo eso, sino que ahora declaran zona de gran afluencia turística el centro de Donostia, dando libertad horaria a todos los comercios para abrir, incluso en domingos y festivos, sin valorar lo que eso significa para las vecinas y para el pequeño comercio. No, así no damos respuestas a los problemas de la ciudadanía. Los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación», ha afirmado.

Según ha defendido, todo ello es «posible», pero no «con las políticas del PNV, que se han caracterizado por privilegiar a los grandes fondos de inversión o regalar suelo público a expensas del bien común».

«En Sumar ofrecemos una nueva mirada y políticas progresistas que entienden que las ciudades y los pueblos de Euskadi tienen que dar la oportunidad a todas las personas que lo deseen para vivir en ellas y de hacer sus proyectos de vida en los lugares que elijan. Hay políticas y herramientas para ello y desde Sumar no tenemos duda de ponerlas en marcha», ha finalizado.

Por su parte, Carmen Muñoz ha indicado que, aunque «desde el Gobierno Vasco quieran vender que se está trabajando por un turismo sostenible, son palabras huecas».

«Mientras hablan de un turismo sostenible no paran de poner en marcha medidas para incentivar el crecimiento del turismo. Por ejemplo, el segundo Guggenheim en Urdaibai. Las instituciones públicas y la industria no van a renunciar a ese camino. Es necesario trabajar, presionar para producir cambios estructurales que paren esta peligrosa deriva», ha argumentado.

"escaparate elitista"

Por último, el representante de Ezker Anitza-IU Jon Hernández ha criticado la gestión de PNV y PSE que «están convirtiendo las capitales en un gran negocio para unos pocos y en un escaparate elitista cuya consecuencia más directa es el elevado precio de la vivienda y la imposibilidad de acceder a la vivienda para la gente trabajadora, especialmente para la gente joven».

«Han puesto el territorio y las ciudades al servicio de la especulación y del negocio de unos pocos que han visto en el turismo la gallina de los huevos de oro de tal manera que las viviendas que eran para vivir han sido sustituidas por pisos turísticos y hoteles», ha denunciado.

Para terminar, Hernández ha añadido que «el problema fundamental radica en que PNV y PSE no gestionan el territorio defendiendo el bien común, sino que gobiernan al servicio de algunos poderosos y especuladores».