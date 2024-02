De Andrés (PP) plantea suspender la exigencia del euskera para poder consolidar plaza en Osakidetza

El candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, ha propuesto que se suspenda la exigencia del euskera para poder consolidar la plaza en Osakidetza. «El derecho a la salud está muy encima de cualquier derecho a imponer un modelo lingüístico que no es el que se corresponde con la sociedad vasca, que lo que quiere son buenos profesionales», ha expresado.

De Andrés ha sido el encargado de clausurar la jornada sobre la situación actual de la sanidad que ha organizado la Fundación Popular de Estudios Vascos en Vitoria, cita en la que sostenido que la sanidad vasca no mejorará mientras no se desprenda de «la imposición ideológica y lingüística que realizan PNV y PSE».

En su intervención, el dirigente popular ha advertido que la sanidad es la cuestión que «más inquieta a los vascos» y afecta «directamente a la administración pública» ya que los servicios sanitarios «no son gratis». «De hecho, tenemos la sanidad más cara de España y, sin embargo, no tenemos la mejor sanidad», ha lamentado, para añadir que eso quiere decir que «las cosas se están haciendo mal».

Tras asegurar que «no tiene sentido» que los vascos estén pagando impuestos como lo hacen en la actualidad y no haya una «correspondencia en la calidad», ha incidido en el «declive» vivido en los últimos años por la sanidad vasca.

«Han pasado tres consejeros en esta legislatura, es una indicación efectivamente de que las cosas no se hacen bien, pero tendrán que pasar muchos más consejeros hasta que no se tomen determinadas decisiones que no quieren asumir», ha añadido.

A su juicio, hay decisiones que «todo el mundo sabe que se tienen que tomar» en Osakidetza, salvo que la prioridad tenga un «carácter ideológico o de carácter lingüístico». Así, ha defendido que en aquellos lugares donde gobierna el Partido Popular, «con menos dinero se consiguen hacer las cosas mejor».

«Mientras sigamos teniendo oposiciones que no se han resuelto en seis años es imposible que los profesionales tengan confianza en el sistema sanitario vasco. Hay todavía oposiciones de 2018 que están sin resolver, hay oposiciones que están judicializadas», ha detallado.

Además, De Andrés ha incidido en que es «absolutamente injusto» que a profesionales que han tenido una preparación de muchos años «se les conduzca a una interinidad, a una eventualidad de entre el 45 y el 50 por ciento». ¿Cómo vamos a conseguir afianzar aquí a profesionales? ¿Cómo vamos a conseguir que nuestros profesionales se queden aquí si van a estar en una provisionalidad durante igual toda su vida?", ha cuestionado.

De todo ello, ha responsabilizado a PNV y PSE por no ser «conscientes de la realidad social sobre la que gobiernan» y por contar con «un modelo en su cerebro que no es el de la realidad». «Por eso no se llegan a cubrir todas las plazas y no se consolidan todas las plazas. Porque el modelo de sociedad que ellos tienen idealizado no se corresponde con la realidad de la sociedad vasca, que es perfectamente natural y espontánea», ha argumentado.

En esta línea, ha denunciado la «imposición ideológica y lingüística» que, a su juicio, provoca en Euskadi la interinidad de los profesionales de la sanidad pública.

«No vamos a poder conseguir una sanidad adecuada mientras estemos dando más valor a un título medio de euskera que a un doctorado cum laude; mientras estemos dando más valor a un título cualquiera de euskera que a un título de posgrado no vamos a conseguir ni atraer ni retener talento. Para eso tenemos que confiar en el mérito y exigir cualificación profesional para lo que quieren hacer», ha subrayado.

De Andrés, que ha defendido que lo que quieren los vascos es que se les atienda «bien y en tiempo» en Osakidetza, ha abogado por «reconocer el mérito profesional de médicos de todas las especialidades».

Interinidad

Por todo ello, ha considerado necesario que, dado que existe una interinidad del 45% de la plantilla sanitaria, se «suspenda la exigencia del euskera para poder consolidar la plaza y aquellas personas que están trabajando y están cualificados profesionalmente puedan consolidar su plaza y quedarse aquí».

«Y que haya gente que quiera efectivamente venir aquí a desarrollar su capacidad profesional como sanitario. Esto es sencillamente lo que nosotros pedimos, suspender la exigencia del euskera para consolidar la plaza, para estabilizar esa plantilla», ha expresado.

Asimismo, ha señalado que «hay derechos que están por encima de otros», de tal modo que «el derecho a la salud está muy encima de cualquier derecho a imponer un modelo lingüístico que no es el que se corresponde con la sociedad vasca, que lo que quiere son buenos profesionales».