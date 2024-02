El Cuponazo de la ONCE ha repartido 10.960.000 euros en el municipio madrileño de Móstoles, con 125 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y el resto premiados con 40.000 euros cada uno, en el sorteo de este viernes, 16 de febrero.

La vendedora de la ONCE María del Pilar San Martín Santos Olmo ha sido la encargada de llevar la suerte y la ilusión con estos casi once millones de euros que ha repartido desde su punto de venta habitual, el quiosco situado en la calle Barcelona, 31 de la localidad, según ha informado la organización a través de un comunicado.

María del Pilar confiesa que desde anoche está «en una nube» y que no ha dejado de recibir mensajes y llamadas desde entonces. «No he pegado ojo, no doy pie con bola, pero muy feliz», confesaba esta mañana.

El premio ha tocado en el «cupón del barrio», como llama al número que elige cada viernes para todos sus clientes habituales y los establecimientos de la zona. Según afirma, dejó varios de los cupones premiados en la cafetería churrería 'Los Robles' y en el bar 'Alpiste', en la zona de su quiosco, por lo que clientes de estos establecimientos habrán sido premiados.

La vendedora ya ha recibido llamadas de algunos de los afortunados, como una mujer que ayuda a su hijo con problemas económicos o el caso de otra mujer mayor que quiere cambiar de casa porque vive en un cuarto piso sin ascensor y este premio le va a ayudar a conseguirlo.

María del Pilar lleva desde 2007 como vendedora de la ONCE y ha dado premios importantes en al menos siete ocasiones, aunque estos casi once millones que ha repartido este viernes en Móstoles es el premio mayor de su trayectoria.