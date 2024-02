La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha renunciado a que la ciudad sea sede del Mundial de Fútbol en 2030 a pesar de las nuevas exigencias económicas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Así lo ha afirmado en rueda de prensa Chueca este viernes, 16 de febrero, preguntada por las nuevas exigencias de la FIFA durante la presentación de la rehabilitación de 288 viviendas sociales en el distrito de Actur.

Chueca ha indicado que «esas exigencias» las conoce el Gobierno municipal y que «son las mismas para todas las ciudades del mundo» que quieren acoger el Mundial de Fútbol en 2030.

Entre las nuevas condiciones para ser sede, destaca la obligación de contratar un seguro de responsabilidad 92,87 millones de euros, lo que ha «ha despertado dudas» en candidaturas como la de Gijón, según publica este viernes el Heraldo de Aragón.

Al respecto, Chueca ha señalado que «Gijón no sabe cómo abordar el proyecto del estadio» en su ciudad y que el cálculo del impacto económico en la localidad asturiana «sería en torno a 50 millones de euros».

«No es el impacto que nosotros estimamos y por lo tanto nosotros creemos que nuestro proyecto dejará en la ciudad 350 millones de euros, según los estudios de impacto económico», ha aseverado.

Por ello, ha apuntado que «es fundamental que no pase de largo» la posibilidad de que la ciudad sea sede del Mundial en 2030. «Zaragoza, como la cuarta ciudad de España, no se va a quedar fuera de ser sede del Mundial de Fútbol porque hay unos requerimientos que no pudiésemos cumplir», ha manifestado.

Estudio económico

En este punto, ha concretado que están realizando un estudio económico interno «que se está finalizando» y que recoge las estimaciones de impacto económico que deja el mundial en la ciudad y «muchos de los servicios» que se están solicitando desde la FIFA.

«No es la primera vez que Zaragoza acoge un gran evento y creo que todos hemos visto como Zaragoza acogió en 2008 la Expo y se adaptó a las necesidades de poder acoger un gran evento», ha apostillado.

Preguntada por la visita de representantes de la Real Federación Española de Fútbol a Zaragoza la próxima semana, ha dicho que van a tener una reunión de trabajo para que puedan conocer «de primera mano» el proyecto de la ciudad para ser sede del Mundial de Fútbol en 2030.

«Básicamente vamos a tener una reunión de trabajo con una agenda muy intensa, donde vamos a estar todas las partes implicadas, van a conocer nuestro proyecto de primera mano y vamos a poder trasladarles nuestras dudas, consultas, de tal forma que ellos puedan hacer una evaluación firme de si Zaragoza está preparada para ser sede del Mundial», ha concluido.