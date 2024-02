Almeida cree que Marlaska tiene que dimitir y aprobaría su reprobación si Vox lo lleva en una proposición diferente

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene que dimitir y aprobaría su reprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que ha propuesto Vox, si lo lleva en una proposición diferente a la concesión de la Medalla de Honor a la Guardia Civil.

Así lo ha expresado en una nueva parcela para un polideportivo en San Blas, después de que el grupo municipal de Vox vaya a buscar Pleno de Cibeles del próximo 27 de febrero los apoyos necesarios para instar al Congreso de los Diputados a acordar la reprobación y el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por «su negligente gestión», al tiempo que propone la Medalla de Honor de la Ciudad para el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.

«A riesgo de que desde Vox se me llame acomplejado, también quiero decir una cosa en relación con esta proposición. Todos estamos conmocionados por el asesinato de los dos Guardias Civiles, o casi todos, estamos en el apoyo total y absoluto a la Guardia Civil y, por eso, yo he sido el primero que ha dicho también que Fernando Grande-Marlaska tiene que dimitir», ha justificado el alcalde.

Sin embargo, considera que no es adecuado «mezclar» ambas cuestiones, al referirse también a la Medalla para la Guardia Civil. «Yo creo que hay que buscar en política es el reconocimiento unánime a la Guardia Civil en un momento tan dramático como el que están viviendo por el asesinato de los dos compañeros. Y mezclarlo con la reprobación de Fernando Grande Marlaska y con otra serie de puntos ¿qué quieren que le diga? A mí no me parece adecuado», ha expresado.

Pese a señalar que él está a favor de los dos puntos, considera que el reconocimiento a la Guardia Civil por parte de la ciudad debería salir adelante por unanimidad. «Me da la sensación de que Vox no busca esa unanimidad. Y en este momento, yo creo que lo que hay que hacer es apoyar a la Guardia Civil, decir alto y claro que la ciudad de Madrid tiene ese reconocimiento a la Guardia Civil y, si Vox quiere reprobar a Fernando Grande-Marlaska, que lo traiga en otra proposición», ha aseverado el regidor.

Está de acuerdo Almeida con que Grande-Marlaska tiene que dimitir o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le debe cesar, además de insistir en que es «el peor ministro de la democracia».

Medalla de honor para la guardia civil

Sobre la posibilidad de entregar la Medalla de Honor a la Guardia Civil, el alcalde ha asegurado que apoyarán «todo reconocimiento que la Guardia Civil» merece, más aún tras lo sucedido durante el fin de semana en Barbate.

En esta línea, ha defendido que Madrid «no es el sanchismo» y por tanto la ciudad hará «todos los apoyos y reconocimientos» que merece, pero ha subrayado que tienen que ver el reglamento de distinciones y que conviene «no hacer agravios entre fuerzas y cuerpos de seguridad del estado».

«Lo digo porque trajo una proposición para la ciudad de Madrid a la Policía Nacional por su bicentenario. Nosotros estamos de acuerdo en reconocer a la Guardia Civil, pero nos gustaría que estos reconocimientos fueran homogéneos (...) Esa línea es en la que nosotros vamos a hablar con Vox para que nos aclaren qué tipo de Medalla exactamente es la que quieren dar», ha justificado.

Por otro lado, ha afirmado que le parece «muy bien» que Sánchez asistiera a la gala de los Goya pero que «quizás debía haber asistido también y debía haber estado en Barbate», ha criticado.

Asimismo, considera que muchos españoles se preguntan «por qué el presidente del gobierno da el pésame por un terrorista que se ha suicidado en la cárcel, pero es incapaz de hacer acto de presencia en Barbate o de acompañar a las familias de los dos guardias civiles que fueron asesinados».

Además, ha censurado la carencia de «sensibilidad total y absoluta» por parte del presidente, después de que Sánchez mostrara su pésame por el suicidio del etarra Igor González en la cárcel.