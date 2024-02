El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (PSOE), ha expresado este martes su intención de pedirle al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que cree «una conferencia de presidentes de diputaciones» andaluzas, a semejanza de la Conferencia de Presidentes autonómicos que existe en España, que la administración autonómica reúna «cada seis meses».

Así lo ha planteado Javier Fernández durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol que se ha celebrado en Sevilla y al que, entre otros representantes políticos e institucionales, ha asistido el secretario general del PSOE-A y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.

El presidente de la Diputación de Sevilla ha defendido que en dicha conferencia de presidentes de administraciones provinciales se le podría hablar a la Junta de cuestiones como sanidad, educación, vivienda o política industrial, y ha sostenido que el Gobierno del PP-A no debería «temer» por la creación de este foro, porque actualmente seis de los ocho presidentes de las diputaciones andaluzas son del PP, por lo que los mandatarios socialistas «no podríamos ganar ninguna votación» en ese órgano de nueva creación.

Así, ha indicado que los presidentes de diputación podrían trasladar al Gobierno andaluz «lo que nos dice la gente, que no hay médicos», y llevar «a la mesa de San Telmo» --sede de la Presidencia de la Junta-- «los problemas de los municipios» en materia, por ejemplo de sanidad, y preguntar al Ejecutivo autonómico «por qué en la Sierra Sur de Sevilla había antes de la pandemia 31 médicos de cabecera y ahora hay 15, o por qué hay 14 puntos de Urgencias que antes de la pandemia estaban abiertos y ahora están cerrados y no se han vuelto a abrir».

«Alguien me puede decir que eso ya lo hace la FEMP» --Federación Española de Municipios y Provincias--, «pero no, la FEMP no es eso, sino que es una asociación de municipios que no tiene vinculación jurídica», ha aclarado el también alcalde de La Rinconada (Sevilla), quien ha remarcado que él está hablando de «una conferencia de presidentes de Diputación que se reúna cada seis meses de manera obligatoria, y meterla en el Estatuto de Autonomía si es necesario, para que los pueblos hablen y le podamos hablar» a la Junta de otras cuestiones como la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), según ha continuado exponiendo.

Además, Javier Fernández ha agregado que en dicha Conferencia de Presidentes de Diputación podrían preguntarle a la Junta «por qué, cubriendo perfectamente la Universidad de Sevilla (US) y la Pablo de Olavide (UPO) todas las plazas públicas» en la provincia, «están autorizando universidades privadas».

Además, el presidente de la Diputación de Sevilla querría preguntarle a la Junta en ese foro «por qué se han eliminado 2.000 aulas escolares en Andalucía aprovechando la bajada de natalidad y perdiendo la oportunidad de haber construido una educación de calidad» en la comunidad autónoma con una «bajada de ratio sin quitar maestros», y por qué la educación concertada «crece», y al respecto ha manifestado que «no vale que se estén reduciendo aulas públicas y esté creciendo la concertada» como si ésta «tuviera un escalón de calidad sobre la pública».

A la pregunta de si ha pedido una reunión con el presidente de la Junta para plantearle esa propuesta de Conferencia de máximos mandatarios provinciales, Javier Fernández ha indicado que «cada vez» que tiene «la oportunidad de ver» a Juanma Moreno le comenta que tienen que verse, y ha lamentado que el dirigente andaluz «no nos ha llamado ni una vez a los presidentes de Diputación» después de las elecciones locales del pasado 28 de mayo.

Javier Fernández ha considerado que «no nos debemos perder en el concepto de si la reunión está pendiente o está pedida, si se la he pedido por correo electrónico o en un acto», y ha argumentado que «parece lógico que si el 28 de mayo hubo elecciones municipales», y de aquella cita con las urnas «emanaron unas diputaciones provinciales que representan a los más de ocho millones de habitantes que hay en Andalucía», el presidente de la Junta debería llamar «a los ocho presidentes de Diputación para sentarlos y hablar con ellos».

«Yo lo que quiero es que (Juanma Moreno) nos siente a los ocho» presidentes y verdaderamente instauremos un sistema en el que haya una interlocución con las ocho diputaciones, que somos los que representamos al final a todos los municipios« andaluces, ha abundado Javier Fernández, quien ha agregado que se lo ha pedido »personalmente al presidente de la Junta varias veces« para tratar »muchos proyectos" pendientes.