La Junta aprueba este martes una declaración institucional a favor de las "justas reivindicaciones" de los agricultores

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha indicado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes una declaración institucional a «favor de las justas reivindicaciones» de los agricultores y ha afirmado que no «hay que olvidar que Andalucía es una de las regiones menos despobladas de la UE gracias» a este sector.

Crespo ha considerado que «el hartazgo» es lo que ha hecho que los agricultores «salgan a la calle» en los últimos días y ha augurado que esta semana «no va a ser diferente».

«Se van a unir todos y no hay ninguna distinción, porque las reivindicaciones son exactamente las mismas», ha remarcado la consejera a preguntas de los periodistas tras el acto de presentación en Carboneras (Almería) de la obra para la adecuación de la toma de agua en el puerto para habilitarlo para la llegada de barcos con agua en caso de necesidad.

Ha precisado que las «justas reivindicaciones» del sector pasan por revisar los acuerdos con terceros países, «establecer »cláusulas espejo-control en los puntos de inspección fronteriza«, una PAC »menos lesivas a sus intereses« y »las flexibilizaciones y simplificaciones estén al orden del día".

«Todo es absolutamente necesario», ha destacado Crespo, quien ha apuntado que los agricultores «necesitan en estos momentos» herramientas para que este sector sea «competitivo» y los jóvenes agricultores, hombres y mujeres, «se puedan incorporar».

«Si no es así, estamos lastrando la capacidad de este sector, no solamente de ser competitivo, de alimentar a la población en Europa, sino también de fijar la población al territorio rural. No olvidemos que Andalucía es una tierra de las menos despobladas de Europa debido a la agricultura», ha trasladado.

La consejera, quien ha apelado a que las manifestaciones se desarrollen de una «manera ordenada» y «autorizada» para garantizar «la seguridad», ha señalado que es necesario «poner encima de la mesa» de la UE y del Gobierno lo que piden desde el sector.

«Sobre la PAC hemos dicho por activa y por pasiva que era lesiva para los intereses de los agricultores, especialmente en una zona seca como Andalucía, y que se tenían que flexibilizar y por supuesto adecuar para que no hubiera pérdidas como en este momento se están produciendo», ha explicado.

Al hilo de esto, ha avanzado que el Consejo de Gobierno abordará, asimismo, en su reunión de este martes «las pérdidas adoptadas por la PAC después de esta nueva PAC en el primer año» y que, según ha adelantado, «confirman desgraciadamente las declaraciones que hicimos en su momento».

«Esto es digno de ponerse en contacto, en este caso, con la Unión Europea para que tenga un sistema mucho más adecuado y equilibrado sobre la política agraria, especialmente en los acuerdos con terceros países, pero, a su vez, trabaje en un arreglo del Pepac, de la nueva PAC, para todos los andaluces, para todos los españoles».

Ha hecho hincapié la consejera en que «uno de cada tres perceptores de la PAC de este país son andaluces» y ha advertido de que «la afección de lo que pueda ocurrir con la PAC le afecta a esta comunidad autónoma muchísimo y más que en cualquier otra una tierra de agricultores como es la nuestra».