La astronauta Sara García cree que la igualdad en la ciencia va "en buena dirección" aunque "todavía hay efecto tijera"

La astronauta Sara García Alonso ha resaltado que, a su juicio, la igualdad de las mujeres en el ámbito de la ciencia va «en buena dirección», aunque ha precisado que «todavía hay cierto efecto tijera que hay que acabar de recortar».

Así se ha expresado este martes la primera astronauta española de la historia en declaraciones a los medios de comunicación en Ibi (Alicante), tras participar en la inauguración del espacio 'Dones de Ciència' en el ToyLab Experience de AIJU.

Respecto a la igualdad en la ciencia, García ha resaltado que se va «en la muy buena dirección», también gracias a proyectos como el de AIJU. No obstante, ha precisado que «este tipo de cambios, cuando hay que modificar un poco toda una estructura establecida durante décadas, tardan generaciones en materializarse y en conseguir una igualdad de facto».

En este sentido, ha puesto en valor la importancia de «dotar a niños y niñas de ejemplos» de personas cercanas a ellos que han desarrollado profesiones científicas y explicarles «para qué pueden servir esas profesiones».

«Creo que es la mejor forma de estimular esa vocación y ese interés por las ciencias, si ven que se puede conseguir que es algo cercano, que es algo aplicable, que tiene interés y que es estimulante. Sí considero que es muy relevante que conozcan y que tengan ese tipo de referentes», ha enfatizado.

Además, ha sostenido que «sin duda» se puede aprender ciencia jugando y ha afirmado que ella lo hizo. «Recuerdo toda mi infancia jugando a todo tipo de cosas, desde temas más de ingeniería hasta temas de biología, hasta soñando con ser astronauta y viendo las constelaciones en el espacio con mi familia. Esa fue la forma en la que a mí se me despertó la vocación científica. Creo que elegí los caminos que elegí en parte por esa infancia lúdica relacionada con las ciencias que yo tuve», ha recalcado.

Igualmente, la astronauta ha apuntado que «quizá habría que plantearse también nuevas formas o formas complementarias de enseñar este tipo de materias», como orientar la educación a la resolución de problemas, a ver la aplicabilidad de las cosas y a aprender con ejemplos prácticos «y no tanto teóricos o memorísticos».

«Podría quizás ayudar o complementar. No digo que haya que cambiar por supuesto todo el sistema educativo ni mucho menos, pero a lo mejor darle otros enfoques que puedan ser más atractivos para los niños y desde luego que no piensen que porque algo parezca difícil no están capacitados para ello», ha expresado.

Consultada sobre si cree que llegará la opción de ir al espacio, García se ha mostrado «convencida» de ello porque «cada vez hay más oportunidades». «El acceso al espacio es quizá lo más limitante, pero eso está democratizando mucho y habrá formas de implementar una misión, quizá no tan larga como la de mi compañero Pablo Álvarez que es astronauta de carrera, pero yo como astronauta de proyecto podría desarrollar una más específica adaptada a mi formación, por ejemplo, de investigación oncológica», ha destacado.

En relación a esto, ha explicado que hay misiones espaciales en las que se desarrollan experimentos relacionados con biomedicina, con envejecimiento, con investigación oncológica, ya que «al estudiar esos procesos en ausencia de gravedad, se pueden poner de manifiesto unas vulnerabilidades que quizá desde la Tierra no se concebirían».

«Hay decenas de miles de publicaciones científicas que han derivado de la investigación espacial y mi objetivo precisamente sería trasladar algunas de esas investigaciones oncológicas a una misión espacial», ha subrayado.

Vinilos de garcía, goodall y kovalevskaya

García ha participado en la inauguración del 'Espacio Dones de Ciència', que se ubica en el ToyLab Experience del Instituto Tecnológico del Producto Infantil y Ocio (AIJU), dentro del proyecto 'Dones de Ciència', que está impulsado por la Universitat Politècnica de València (UPV) y Las Naves, con la colaboración de la FECYT-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha indicado el instituto en un comunicado.

En este espacio, AIJU incorpora tres vinilos de grandes dimensiones con la imagen de los murales que el proyecto Dones de Ciència dedica a la primatóloga Jane Goodall, a la matemática Sofia Kovalevskaya y a la propia Sara García Alonso.

El vicerrector de la UPV, José Francisco Monserrat, ha destacado que, con este nuevo espacio, el proyecto Dones de Ciència «da un paso más en su objetivo de contribuir a visibilizar a grandes referentes femeninas de la ciencia y la tecnología y a despertar vocaciones científicas entre el alumnado más joven». «Lo hace de la mano de un instituto tecnológico de referencia internacional en el ámbito del juego y la educación como es AIJU», ha puesto en valor.

Por su parte, Anna Melchor, técnica de I+D+i de Las Naves, ha explicado que este proyecto es «un ejemplo de proyecto divulgativo con el objetivo de despertar vocaciones científicas entre las más jóvenes, que nació en la ciudad de València pero cada vez está llegando más lejos». «Es una muestra de cómo la Academia y la colaboración público-privada, si trabajan juntas de la mano, pueden ir más lejos, avanzar y tener éxito en sus propósitos si trabajan de la mano», ha señalado.

Por su lado, Ana Mata, coordinadora de la Guía de AIJU, ha afirmado que, tanto el proyecto Dones de Ciència como el Toylab Experience de AIJU, se encuentran «totalmente alineados» y que, gracias a esta colaboración, «se puede mostrar la importancia del juego y del juguete para la infancia, con especial atención al fomento del interés por la ciencia en la infancia, a través de unos referentes aspiracionales muy claros».

Talleres de divulgación

La inauguración del nuevo Espacio Dones de Ciència en AIJU se enmarca en los actos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo 11 de febrero. Durante el evento, se han celebrado también diferentes talleres de divulgación científica, organizados por el departamento de Investigación Infantil y Pedagogía de AIJU, en los que ha participado alumnado de tercero de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Derramador' de Ibi, acompañados por Sara García Alonso.

Durante su intervención, la investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha remarcado que ser una de las homenajeadas en este proyecto, con el mural de Yuda, es «uno de los regalos más bonitos» que le han hecho en su vida.

«No puedo estar más feliz de inaugurar este nuevo espacio Dones de Ciència en AIJU, y compartir la experiencia con todos estos niños que han venido a divertirse y a aprender de ciencia, jugando. Empaparse de forma lúdica de todo este tipo de conocimiento es la mejor manera de aprender y desarrollar vocaciones científicas», ha recalcado.