Armando del Río viaja a Tierra Santa en su debut como director escénico: "Quizás hoy en día Barrabás sería de Hamás"

De sobra conocido por sus apariciones en series de televisión como 'Mía es la venganza', 'Amar es para siempre', 'Gran Reserva', Hospital Central' o 'Compañeros', y en títulos de cine como 'Jamón, jamón' e 'Historias del Kronen', el actor zaragozano Armando del Río debuta en la dirección escénica con 'Barrabás', un monólogo protagonizado por Pedro Bachura sobre el personaje evangélico que perdonó Poncio Pilatos en la cruz en perjuicio de Jesucristo y que nace de la adaptación de un texto original del dramaturgo estadounidense Richard France.

Un creador al que Del Río conocía desde hace años y del que recibió el texto que, con la ayuda de su hermana Gloria en la traducción, pudo adaptar para llevarlo a escena con su productora, Cromagnon Producciones, junto a Teatros del Canal, donde ha desarrollado el proyecto bajo el marco de Creación Canal y cuya Sala Negra acogerá el estreno absoluto de la obra el próximo 8 de febrero.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de este estreno, el actor y director reconoce la fascinación que le causaba tanto el texto como el personaje, la figura de Barrabás, un tipo que podría incluirse en la categoría de «perdedores» por los que tiene predilección, explica.

Un personaje y una historia de lucha que para Del Río cobra actualidad ante la situación que se vive hoy en día en Oriente Medio, en los mismos lugares donde Barrabás se enfrentó a la dominación romana y que, 2.000 años después, acogen una nueva «masacre en Gaza» y un, así lo califica, «genocidio».

«Se ha dado la vuelta, los judíos eran los que estaban siempre bajo la bota, ahora son los palestinos, pero el tipo de comportamiento es muy parecido, la gente invadida siempre está bajo el yugo de alguien», subraya el director de 'Barrabás', quien siente «lástima» de que un pueblo que «debería haber aprendido de su historia» se haya convertido «en quienes los masacraban».

"quizás hoy en día barrabás sería de hamás"

Por ello, considera que la obra --que permanecerá en Teatros del Canal hasta el 18 de febrero y que ya tiene confirmada su presencia en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en verano-- es «muy oportuna» y se atreve a aventurar que, en un contexto así, «quizás hoy en día Barrabás sería de Hamás».

El viaje de este personaje desde su liberación por Poncio Pilatos --en detrimento de Jesucristo-- hasta su muerte conforma el argumento de esta propuesta escénica protagonizada por Pedro Bachura, quien encarna a un luchador judío contra la opresión romana.

El 'Barrabás' que Del Río llevará a escena a través de la piel de Bachura es un superviviente de un abandono, criado en el desierto entre lobos y, fruto de ello, escéptico y poco dispuesto a los sentimientos, a pesar de lo cual su amistad con Judas Iscariote lo llevará a seguir a un Jesús de Nazaret en el que «se ve reflejado» por su denuncia de la opresión romana o la corrupción de los fariseos, pero del que no cree que sea el Mesías que otros ven en su persona.

Aunque cuenta ya con experiencia como productor y como director de obras de microteatro, 'Barrabás' supone el debut en la dirección de una gran obra de teatro para Del Río, quien admite que aunque eligió un monólogo para estrenarse por ser «aparentemente más sencillo», se ha encontrado una gran complejidad técnica para llevarlo a escena.

En este aspecto, el zaragozano ensalza el trabajo de Bachura, con quien no había trabajado hasta ahora y que se enfrenta en este montaje a «36 páginas de texto» que requieren de «muchos matices» para que no se resulte «plano» ante el espectador. «Envidia no tengo ninguna», bromea como actor sobre la tarea asumida por su protagonista, del cual subraya que hace un «trabajo excelente» y que va a ser «una revelación» como intérprete.

Considera "inadmisible" el comportamiento de carlos vermut

Precisamente desde su amplia experiencia en la industria del cine y el audiovisual, se refiere Armando del Río a las recientes denuncias por violencia sexual de diferentes mujeres contra los cineastas Carlos Vermut o Armando Ravelo, cuyo comportamiento considera «inadmisible», aunque espera que se trate de «casos aislados de gente que no sabe comportarse».

«Me parece que como ser humano tienes que saber comportarte y tener empatía con la gente, son comportamientos inadmisibles hoy en día», condena Del Río, quien advierte, en cualquier caso, de que no se trata de uno hechos que respondan a la idiosincrasia del sector del cine, sino que se enmarca en «cualquier otra profesión con una jerarquía muy clara» y en la que haya «gente con poder» que lo utilice para someter a otras personas.

Con una duración de 90 minutos, 'Barrabás' cuenta con Eduardo Moreno en el diseño de la escenografía; Juanjo Llorens en el de luces, y Natalia Moreno y Príamo Estudio en el de vídeo. Con música original de Mariano Marín y diseño sonoro de MUBOX Studio, la obra tiene a la también Laia Alemany --mujer de Del Río y quien sugirió el nombre de Bachura para el papel de Barrabás-- como ayudante de dirección, con Ginés Sánchez en la coordinación de producción, Marcelo Franceschi en la regiduría y atrezo, y vestuario de Peris Costume y Cromagnon Producciones.