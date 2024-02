Urkullu afirma que las elecciones "no se adelantarán" y retira que "la legislatura no termina hasta el último día"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado este viernes que «la legislatura no termina hasta el último día» y, aunque no ha dado a conocer una fecha, ha subrayado que «las elecciones no se adelantarán» y que «no existe tal posibilidad», para recordar que los anteriores comicios, de 2020, debían haberse celebrado el 5 de abril, pero las restricciones por la pandemia de la Covid-19 obligó a posponerlas hasta el 12 de julio.

En el pleno de control que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha preguntado a Urkullu sobre los criterios que se utilizarán para determinar la fecha de las elecciones. La cabeza de lista de la formación soberanista por Gipuzkoa ha afirmado que «respeta» que es competencia del lehendakari establecer la fecha de las elecciones, pero ha señalado que es necesario «planificar los cierres», por lo que considera que la situación actual «trae solamente inestabilidad y dudas». «Usted ha mencionado tres criterios generales, pero aquí nadie sabe bien a qué va a responder la elección de la fecha, si al interés general, al interés de un partido o a sus criterios, o si el criterio van a ser las transferencias y cumplir con el calendario legislativo», ha criticado antes de insistir en que «no tiene sentido no decir las cosas claras». El lehendakari ha insistido en que, para tomar la decisión de fijar la fecha de convocatoria de las elecciones al Parlamento Vasco, va a seguir tres criterios: «cumplir el programa de gobierno comprometido, dejar el mejor legado posible al siguiente Gobierno vasco y al siguiente lehendakari, y defender el interés general de la sociedad vasca». «No sé dónde está el problema para fijar la fecha de las elecciones, pero ustedes encuentran problemas en todas partes. En otoño me criticaron constantemente diciendo que yo estaba en campaña. Yo no soy candidato, pero ustedes no han retirado aquellas críticas», ha reprochado. No se adelantarán Iñigo Urkullu ha defendido que «la legislatura no termina hasta el último día». «Cada día que estamos en el Gobierno sirve para defender los intereses de la ciudadanía y cumplir los compromisos adquiridos. Las elecciones no se adelantarán. No existe tal posibilidad», ha asegurado. En este sentido, ha recordado que «hace cuatro años las elecciones debían celebrarse el 5 de abril, pero la pandemia impidió que se hicieran con seguridad y finalmente, cuando la situación permitió hacerlo, se celebraron el 12 de julio». «Por lo tanto, agotemos la legislatura y aprovechemos todas las posibilidades que nos brinda, como por ejemplo, para la aprobación de leyes tan importantes». Urkullu ha reiterado que «cumplirá la palabra dada» porque es su manera de «entender la política», y que convocará las elecciones atendiendo a tres criterios. El primero de ellos concluir con los compromisos del programa de Gobierno y ha señalado que anunció hace dos meses que tenía como reto encauzar 100 iniciativas antes de finalizar la legislatura. «Es lo que estamos haciendo», ha asegurado. Como segundo criterio ha explicado que será «dejar al próximo lehendakari y al próximo gobierno el mejor legado posible» entendido como «un programa legislativo culminado, con un amplio consenso en la Cámara vasca, y también en lo que corresponde a un balance competencial ampliado». «Euskadi ha logrado once nuevas competencias estos últimos años y se ha ampliado el Concierto Económico y renovado la Ley del Cupo. Trabajo para que antes de terminar la legislatura se transfieran las tres competencias comprometidas por el Gobierno español», recordado. Como último criterio, ha explicado que buscará «el momento que resulte más adecuado y beneficioso para la sociedad vasca» desde la convicción de que «lo mejor para la sociedad vasca» es que, antes de terminar la legislatura, puedan quedar aprobadas leyes que considera «relevantes», como la de Infancia y Adolescencia, de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, la ley de Transición Energética y Lucha contra el Cambio Climático, o la modificación de la Ley de no discriminación por motivos de Identidad de Género y de reconocimiento de las personas Transexuales. «Es el ejercicio democrático que usted menciona, señora Kortajarena. Sin embargo, sé que haga lo que haga, tendré asegurada la crítica rigurosa de su partido», ha concluido.