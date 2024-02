Diputación presenta 'Muy Gipuzkoa San Sebastián', la nueva marca turística para promocionar el territorio

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral ha presentado este jueves 'Muy Gipuzkoa San Sebastián', la nueva marca turística para promocionar Gipuzkoa. Esta imagen renovada incluye el término San Sebastián como «gancho de marca», ya que «es lo que resulta reconocible tanto para quienes están cerca como para los de más lejos».

La presentación de esta nueva imagen ha tenido lugar en un acto celebrado en la factoría Albaola de Pasaia y ha contado con la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, el director de Basquetour, Daniel Solana, y el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso.

Para el rediseño se han tenido en cuenta tres aspectos «estratégicos». Según han explicado, «el término de Gipuzkoa, por sí solo, no expresa todo el valor del territorio y no resulta del todo conocido por los posibles visitantes; el mayor atractivo turístico ya no solo de Gipuzkoa sino de Euskadi es la capital, San Sebastián, que es lo que el público y los posibles visitantes reconocen e identifican; y Gipuzkoa es un territorio de fuerte personalidad, con amplios polos de atracción turística, además de una amplia oferta cultural, natural y gastronómica».

Domínguez ha señalado que la nueva marca incluye el término San Sebastián como «gancho de marca» ya que, según ha dicho, «es lo que resulta reconocible tanto para quienes están cerca como para los de más lejos». Además, «aparece junto al término Gipuzkoa, para que contribuya a generar un conocimiento y un reconocimiento mayor del territorio» y también «ayuda a que socialmente, se genere una asociación entre ambos conceptos».

«'Muy Gipuzkoa San Sebastián' es un concepto llamativo, una marca capaz de transmitir todo lo que Gipuzkoa significa, lo que esconde, lo que transmite y lo que promete», ha señalado la diputada, al tiempo que ha resaltado que «queremos promocionar Gipuzkoa y para ello, queremos hacer que se escuche, que se vea, que se sienta».

De este modo, ha insistido en que «necesitamos contar eso que hace especial a Gipuzkoa, eso que engancha, que enamora, que motiva, todo lo que nos diferencia. Que Gipuzkoa hay que vivirla, porque encierra significados que vale la pena descubrir». «Gipuzkoa es un lugar complejo de definir. Un territorio que destaca por una personalidad auténtica, diferente, única, con carácter, robusta», ha destacado.

Marca flexible

La nueva marca turística se caracteriza, además, por su «flexibilidad y su frescura», ya que permite su uso de diferentes modos y atendiendo a la variedad lingüística. De esta forma, la Diputación ha diseñado su versión en euskera 'Hain Gipuzkoa', así como en inglés 'So Gipuzkoa' y francés 'Très Gipuzkoa'.

Asimismo, también se contempla la posibilidad de que los distintos municipios la hagan suya, incorporando el nombre de la localidad, «sintiéndose así mejor representados». «No podemos olvidar que Gipuzkoa está compuesta por muchos municipios y queremos darles un lugar a cada uno de ellos, para que toda la ciudadanía se vea representada», ha concluido la responsable foral.