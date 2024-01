El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha sostenido este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), tiene «un problema de credibilidad» cuando acude a Bruselas a pedir fondos europeos para combatir los efectos de la sequía en Andalucía porque «gestiona mal» los que tiene.

Así lo ha manifestado el líder socialista en una atención a medios durante una visita a Espartinas (Sevilla), y a preguntas de los periodistas sobre la solicitud que el presidente de la Junta realizaba este pasado martes desde Bruselas para que se active el fondo de solidaridad de la Unión Europea para hacer frente a la «catástrofe natural» que supone la prolongada sequía que afecta a la comunidad autónoma.

Al respecto, Juan Espadas ha señalado que el Ejecutivo andaluz «sabe que tiene el apoyo del Gobierno de España, como lo ha tenido siempre», y así «se lo manifiesta cada día la vicepresidenta del Gobierno cuando lo solicita», pero ha advertido de que, «para ir a pedir algo, hay que ser creíble y tener coherencia con lo que se pide y con lo que uno hace».

Desde esa premisa, el secretario general del PSOE-A ha manifestado que Moreno «lleva mucho tiempo anunciando que quiere que la Unión Europea, de alguna manera, respalde la singularidad climática que tiene Andalucía», y los socialistas le han trasladado «en muchas ocasiones que cuando se va a las instituciones europeas a pedir más fondos, lo primero que pregunta la Unión Europea es si usted está gestionando bien los fondos que ha ido recibiendo» por parte de dicha instancia, «por ejemplo en materia de aguas», y ahí el presidente andaluz tiene «un suspenso total», según ha sentenciado Espadas, porque «tiene más de la mitad del presupuesto de aguas que hay en la Junta de Andalucía sin ejecutar».

En esa línea, el líder socialista ha comentado que las instituciones europeas pueden preguntar al presidente de la Junta «por qué viene a pedir más dinero cuando no se gasta el que le hemos transferido», y esa es «la primera pregunta» a la que Juanma Moreno «no responde», según ha criticado Juan Espadas, que ha denunciado que el jefe del Ejecutivo andaluz «sigue anunciando nuevos presupuestos, pero no ejecuta los que aprueba», valiéndose así de «una estrategia de propaganda» que no se traduce en «obras ejecutadas» o «resultados concretos», según ha agregado.

El dirigente socialista ha sostenido que el Gobierno andaluz tiene así «un problema de credibilidad cuando va a pedir más recursos», si bien ha apostillado que, pese a ello, «el Gobierno de España está dispuesto a que en una situación de emergencia como la que tenemos por sequía, se sienten» las administraciones implicadas, y al respecto ha puesto de relieve que este mismo martes mantenían «una nueva reunión de coordinación» el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, «para analizar cuáles son las obras de emergencia más urgentes que hay que ir acometiendo por parte de las dos administraciones para hacerlo de manera coordinada».

Pide "coherencia y colaboración institucional" a la junta

«Ese es el camino, pero el problema es que un día el Gobierno andaluz confronta y critica al Gobierno de España y al día siguiente le pide ayuda», ha continuado Juan Espadas, que ha pedido así «coherencia y colaboración institucional» a la Junta, «porque esto es muy serio», al tiempo que ha incidido en señalar que «el problema» es que Juanma Moreno «no ha planificado la gestión de esta emergencia por sequía como debía haber hecho desde que empezamos, hace dos años, a ver que los síntomas eran claros de que íbamos a tener una sequía» que se iba a prolongar durante varios años.

De esta manera, Espadas ha denunciado que el presidente de la Junta «ni ha hecho los deberes ni ha ejecutado las inversiones que nos hubieran permitido afrontar este momento de dificultad con mucha más infraestructuras de emergencia».

Además, ha criticado la «incoherencia política» del PP al votar que 'no' hace unas semanas en el Pleno del Congreso de los Diputados a un real decreto del Gobierno que planteaba «un conjunto de obras de emergencia del Estado en Andalucía» de la mano de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y ha reprochado que los 'populares' votaron que 'no' porque «por delante están sus intereses de votar 'no' a todo lo que diga el Gobierno de España, y por detrás están los intereses concretos que, por otro lado, cada día defienden diciendo que el Gobierno de España haga más obras».

En esa línea, Espadas ha aseverado que Moreno «se tiene que aclarar», porque «sorber y soplar» al mismo tiempo «es difícil, imposible», y «o está para colaborar, cooperar y sacar adelante a Andalucía en esta emergencia por sequía, o está para criticar y hacer la estrategia de (Alberto Núñez) Feijóo de desgastar al Gobierno».

«O 'A' o 'B'; las dos cosas no caben», ha sentenciado el líder socialista, que ha pedido así al presidente de la Junta que «sea responsable y que, si ejecuta mal y tarde las obras y las inversiones que tiene, al menos se coordine de manera leal con el Gobierno de España, sobre todo ahora mismo, que lo que necesitamos son obras concretas».

Cuarto decreto de sequía

Al respecto, el líder del PSOE-A ha aludido al cuarto decreto de sequía que aprobaba el pasado lunes el Consejo de Gobierno, del que ha señalado que, por un lado, plantea «ayudas a los agricultores, fundamentalmente, y a ganaderos» sobre las que «las organizaciones agrarias han salido diciendo que no sólo son insuficientes, sino que además no están bien distribuidas, sobre todo a los pequeños y medianos agricultores».

Y, en segundo lugar, dicho decreto plantea «un paquete de obras destinadas a resolver los problemas dentro de tres años», según ha advertido Espadas, que se ha preguntado así «qué obras de emergencia son esas», y ante ello ha sostenido «ha llegado el momento de afrontar la realidad» y de «asumir», por parte del presidente de la Junta, «la responsabilidad de que va a tarde y además gestiona mal».