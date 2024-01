Moreno, sobre su continuidad en la Junta en 2026: "En principio, sí; no daría un salto al vacío dejando a mi partido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo sobre su continuidad al frente del Gobierno andaluz más allá de 2026, año en que deberían convocarse elecciones al Parlamento autonómico y ante la premisa expresada por él mismo de no permanecer más de ocho años en el cargo, que «en principio, sí; siempre que la salud me acompañe y mi partido y mi familia estén de acuerdo»

En una entrevista con El Español, recogida por Europa Press, Moreno argumenta para su posible continuidad que «tengo una responsabilidad con este gobierno, que por primera vez no es socialista, y no me gustaría dar un salto al vacío dejando a mi partido».

El presidente de la Junta advierte de que «los tiempos políticos son muy cortos y los procedimientos administrativos son muy largos», de manera que ese calendario para ver la ejecución de una iniciativa «pueden pasar cuatro años y mucho de los grandes proyectos que tenía programados no me van a dar tiempo».

Cuestionado por la posibilidad de que su partido le pidiese asumir nuevas responsabilidades en la política nacional, Moreno afirma que «diría que no», así como se muestra convencido de que «no es un escenario posible porque tenemos a un gran presidente como Alberto Núñez Feijóo», sobre cuya figura augura que «será presidente del Gobierno» y desde esa posición «le corresponderá hacer las reformas y poner luz en tantas sombras que nos está dejando Sánchez».

Ante la pregunta de la llegada de nuevas competencias para Andalucía, al calor de los traspasos que se anuncian para Cataluña tras los acuerdos con los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, el presidente andaluz replica que «la Junta no va a blanquear al independentismo» y prosigue argumentando que «hay competencias que no vamos a asumir porque creemos en el Estado».

Moreno proclama que «la política de inmigración no la vamos a pedir en la vida», antes de precisar que «otra cosa distinta es que se haga un plan en materia de trenes de Cercanías para Cataluña con cifras astronómicas y que aquí haya provincias que no estén comunicadas».